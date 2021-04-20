Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 апреля: смертность держится на одном уровне

Актуальная информация о коронавирусе на 20 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Регулярно чуть больше сотни жителей Волгоградской области получают положительные тесты на COVID-19. Пандемию удается сдерживать благодаря ограничительным мерам и массовой вакцинации, но пока риск заражения остается высоким. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, утром 20 апреля стало известно о 110 заболевших (накануне - о 103-х). Регион занимает 12-е место по распространению коронавируса среди 83 регионов страны. В России сегодня выявлено 8164 случая. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 апреля 2021 года.

Фото: стопкоронавирус. рф.

На сегодняшний день ковид подтвердили у 55825 волгоградцев, из них около 53,5 тысяч пациентов полностью выздоровели. 20 апреля выписали 109 человек, что практически равно приросту. Тревожной по-прежнему остается статистика смертности: в России умерло 379 человек, из них – 5 волгоградцев. Всего же пандемия унесла жизни 1050 жителей Волгоградской области.