SKODA AUTO Россия расширяет линейку двигателей для новой OCTAVIA

К уже имеющемуся мотору 1.4 TSI/150 л.с. добавляются атмосферный двигатель 1.6 MPI/110 л.с. и турбодвигатель 2.0 TSI/190 л.с.

Стоимость четвертого поколения модели начинается от 1 473 000 рублей.

Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России: «Расширение доступных двигателей для новой ŠKODA OCTAVIA в России является для нас очень важным шагом. С разнообразной линейкой эффективных и надежных моторов наш автомобиль отвечает на запросы самого широкого круга клиентов, и теперь каждая российская семья найдет для себя свою OCTAVIA».

Для новой ŠKODA OCTAVIA в качестве базового силового агрегата предлагается четырехцилиндровый 1.6 MPI/110 л.с. в сочетании с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.*

Его максимальная скорость достигает 199 км/ч, разгон до 100 км за 12,4 с, а расход топлива в смешанном цикле – 6,9 л/100км. Доступный с момента старта продаж модели двигатель 1.4 TSI мощностью 150 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией (максимальная скорость 227 км/ч, разгон до 100 км/ч за 8,1 с, расход топлива в смешанном цикле 5,8 л/100 км) или с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией (максимальная скорость 223 км/ч, разгон до 100 км/ч за 9,0 с, расход топлива в смешанном цикле 5,5 л/100 км).

Модификация с наиболее мощным, новым турбированным двигателем 2.0 TSI, развивающим 190 л.с., комплектуется 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DSG. Мотор способен набирать скорость до 240 км/ч, а разгон до 100 км составляет всего 7,4 с.

Новая ŠKODA OCTAVIA предложена в трех расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, оснащение каждой из которых значительно богаче, чем прежде. Запуск четвертого поколения ознаменовал собой выход OCTAVIA на новый уровень. Модель, являющаяся «сердцем» чешского бренда, приобрела превосходную функциональность и интеллектуальные решения, став еще просторнее, безопаснее, умнее и эмоциональнее.

Лифтбек приобрел увеличенные габариты, став еще вместительнее, а объем багажника теперь составляет 578 л.

В новой OCTAVIA применяется целый ряд современных решений, включая трехзонный климат-контроль Climatronic, двухспицевый руль, систему бесключевого доступа KESSY FULL на всех дверях. Последнее поколение мультимедийных систем отличается еще большей информативностью и интуитивным управлением для обеспечения высокого уровня комфорта и безопасности водителя и пассажиров. Кроме того, это первая модель ŠKODA, в которой используется технология shift-by-wire: селектор АКПП направляет в блок управления электронный сигнал о том, какую передачу необходимо включить, и вместо привычного рычага переключения передач установлен модуль управления с выбором режимов.

Новая OCTAVIA доступна для заказа с инновационными полностью светодиодными матричными фарами, каждая из которых оснащается отдельными модулями для ближнего и дальнего света. Благодаря интеллектуальной технологии освещения водитель может оставить включенным дальний свет и при этом не слепить других участников движения.

Опциональные полностью светодиодные задние фонари оснащены подсвеченными кристаллическими элементами и динамическими указателями поворота

Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 1.6 MPI:

1. Комплектация Active Plus от 1 473 000 руб. (6-АКПП)

2. Комплектация Ambition Plus от 1 563 000 руб. (6-АКПП)

3. Комплектация Style Plus от 1 764 000 руб. (6-АКПП)

Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 1.4 TSI:

1. Комплектация Active Plus от 1 476 000 руб. (6-МКПП), 1 533 000 руб. (8-АКПП)

2. Комплектация Ambition Plus от 1 566 000 руб. (6-МКПП), 1 623 000 руб. (8-АКПП)

3. Комплектация Style Plus от 1 767 000 руб. (6-МКПП), 1 824 000 руб. (8-АКПП)

Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 2.0 TSI:

1. Комплектация Ambition Plus от 1 929 000 руб.

2. Комплектация Style Plus от 2 130 000 руб.

Более подробная информация об абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA доступна у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» на сайте или по тел.: (8442)55-23-55.

*Двигатель 1.6 MPI с механической 5-ступенчатой коробкой передач будет предложен позднее

