Благодарность потомков

Фото: Ирина СИМОНОВА

Обязанность и задача нынешнего поколения - хранить память о бессмертном подвиге фронтовиков, тружеников тыла и дарить героям заботу, внимание, поддержку. Это мнение разделяет один из крупнейших инвесторов региона «ЕвроХим-ВолгаКалий», который строит в Котельниковском районе современный комбинат по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения. Предприятие основано компанией «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. К своему 20-летию холдинг запустил масштабную программу «20 добрых дел «ЕвроХима», важную не только для сотрудников, но и для жителей городов присутствия компании.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Коллектив Гремячинского горно-обогатительного комбината с огромным уважением относится к представителям легендарного поколения воинов-освободителей. Молодежь предприятия продолжает традиции, заложенные старожилами предприятия, и всегда поздравляет ветеранов Котельниковского района с памятными датами.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Так, в начале года, в рамках волонтерского движения МыВместе, программы «20 добрых дел «ЕвроХима» и по уже сложившейся традиции молодые специалисты комбината посетили участников Великой Отечественной войны и поздравили их с годовщиной Победы в Сталинградской битве.

Однако для ветерана Василия Петровича Ламскова встреча с активистами «ЕвроХим-ВолгаКалия» не закончилась только поздравлениями и подарками. Во время беседы стало известно, что Василий Петрович нуждается в ремонте забора.

На счету волонтеров ГОКа уже немало добрых дел, ведь они рады не только к встречам и разговорам с ветеранами, но и возможности оказать старшему поколению посильную помощь.

За содействием молодые специалисты Гремячинского ГОКа обратились к старшим коллегам из проектного офиса по проектированию и строительству поверхностного комплекса ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Специалисты компании сделают все необходимое, чтобы обновить ограду домовладения ветерана.

«Невозможно переоценить то, что наши прадеды сделали во имя Родины. И помочь Василию Петровичу с ремонтом забора – самое малое, что мы можем сделать для героического поколения, на своих плечах вынесшего все тяготы Великой Отечественной войны. Наше волонтерское объединение и впредь будет помогать старшему поколению. Отлично, что программа «20 добрых дел «ЕвроХима» предоставляет нам для этого все возможности», - отметил волонтер Гремячинского горно-обогатительного комбината.