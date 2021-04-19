В Волгограде здание ЦКЗ закроют на капремонт

Здание ЦКЗ капитально не обновляли ни разу с момента постройки. Фото в сайте областного комитета культуры.

В Волгограде намерены полностью обновить здание Центрального концертного зала филармонии, расположенное на Центральной Набережной. Планы грандиозные, но непосредственно к ремонту приступят не ранее, чем через полтора года – в 2023-м. Потому что сегодня, 19 апреля 2021-го, только объявили тендер на разработку проекта реконструкции здания филармонии. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областном комитете культуры.

ЦКЗ планируют, если не перестроить, то полностью преобразить. В планах: отремонтировать кровлю, полностью обновить системы отопления и электроснабжения, модернизировать инженерные системы и оборудование,

заменить витринное остекление, и привести сделать сцену и зрительный зал в соответствие требованиям по оснащению звуковым, световым, проекционным оборудованием. Ну и, конечно же, приведут в порядок территорию вокруг филармонии.

На подготовку проекта подрядчику дадут достаточно времени – до конца 2022 года. Но требования к документации высокие, ведь здание ЦКЗ уникальное и легендарное. Напомним, что ЦКЗ – самый большой зал в Волгоградской области. На его сцене установлен второй по величине в России орган фирмы «Ригер-Клосс» - его Волгограду подарила Чешская республика в знак признания исторических заслуг нашего города и братской дружбы двух народов. Как уточняют в облкомкультуры, орган этот имеет уникальные исполнительские возможности, его конструкция включает 65 регистров, 4 мануала и 4899 труб.

Само здание ЦКЗ было построено в 1989 году и с тех пор обновательно ни разу не ремонтировалось.

- В здании выполнялся лишь фрагментарный ремонт отдельных помещений и элементов и монтаж отдельных инженерных систем, - отмечают в комитете.

Так что предстоит большая работа.