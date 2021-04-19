Волгоград украсят ко Дню Победы на 4,4 миллиона рублей

Как и в 2020 году на площади возведут временные трибуны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дневной фейерверк, временные трибуны, декорации и флаги украсят площадь Павших Борцов в Волгограде в День Победы 9 мая 2021 года. Именно на главной городской площади пройдет военный парад, хотя власти давно грозились перенести его на набережную. Центральную набережную тоже готовят к празднику, здесь будут строить сцену. А на прилегающих улицах появятся флаги и плакаты. Обойдутся украшения города ко Дню Победы в сумму более 4,4 миллиона рублей. Как сообщает «КП-Волгоград», на сайте госзакупок размещены 9 соответствующих лотов. Все закупки - у конкретных поставщиков.

На оформление к 9 Мая площади Павших Борцов потратят больше всего – 2 миллиона 848 тысяч. Так, в 198,8 тысячи рублей Волгограду обойдется художественное оформление трех тумб, двух бетонных восьмигранников, 60 фанбарьеров и двух тумб звукового оборудования. На этот раз там будут красоваться надписи «Сталинград – родина победы» и «От Сталинграда к великой победе». Еще 848 тысяч рублей потратят на то, чтобы обтянуть баннерами подиум и задник временной трибуны, которую установят напротив собора. В 523,5 тысячи оценили изготовление и монтаж 26 декоративных ограждений для ног.

А вот монтаж самого трехуровневого сценического подиума на площади обойдется еще в 877 тысяч. Плюс 201 тысячу будет стоить печать 60 комплектов для брендирования военной техники. Все работы должны завершить к 7 мая. А в День Победы над главной городской площадью вновь устроят дневной фейерверк в виде 20 залпов триколора, цена вопроса – 200 тысяч.

Во время парада 9 мая вновь устроят дневной фейерврк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Более 864 тысяч рублей в Волгограде потратят на оформление баннеров и плакатов, которые разместят на улицах Гагарина, Комсомольской и других. И в 360 тысяч оценили объемную композицию «Книга» и флаговые композиции, которые украсят центр города.

На Центральной набережной построят сцену размером 12 на 6 метров на Верхней террасе. Также подрядчик должен будет обеспечить наличие звукового оборудования и светодиодного экрана. Стоить это будет 365 тысяч рублей.