Сообщения о вскрытии могилы Неизвестного солдата опровергли в Волгограде

Мемориальное кладбище расположено на западном склоне Мамаева кургана. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области в апреле в рамках российско-французского проекта «Сталинград 2021» пройдут раскопки на месте ожесточенных боев. Найденные останки неизвестных солдат захоронят на главной высоте России. Их предадут земле на воинском Мемориальном кладбище на западном склоне Мамаева кургана в Волгограде, а не в могиле Неизвестного солдата, сообщил «КП-Волгоград» директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

До этого появились сообщения, что для захоронения обнаруженных участниками проекта «Сталинград 2021» останков погибших красноармейцев собираются вскрыть могилу Неизвестного солдата на Мамаевом кургане.

«Эту информацию я могу лишь опровергнуть. Вскрытия могилы Неизвестного солдата не будет. Захоронение запланировано на Мемориальном кладбище на Мамаевом кургане», - сообщил Алексей Дементьев.

В рамках совместного проекта Волгоградской области и Фонда развития русско-французских исторических инициатив «Сталинград-2021» в апреле запланированы раскопки на территории поселений Россошинское и Кузьмичи Городищенского района, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

Напомним, на Мамаевом кургане на сегодня захоронено около 38 тысяч участников кровопролитных боев Сталинградской битвы. Большая часть из них покоится в Большой братской могиле. Останки около двух тысяч бойцов, поднятые в мирное время, захоронены на Мемориальном кладбище.

«Там достаточно площадей на Мемориальном кладбище, хоронить будем еще долго», - отметил Дементьев.