Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 апреля: заболеваемость идет на спад

Актуальная информация о коронавирусе в Волгоградской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом: если полгода назад ежедневный прирост практически достигал трех сотен человек в день, то сейчас цифры заметно ниже. На утро 19 апреля COVID-19 подтвердился у 102 волгоградцев (накануне – у 103-х). Однако несмотря на явный спад, регион был и остается в числе лидеров: сегодня Волгоградская область на 15–ом месте в России по числу вновь инфицированных. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 апреля 2021 года.

Фото: портал стопкоронавирус.рф.

Отметим, что с начала пандемии коронавирусом заразились 55 715 человек. Врачам удалось вылечить порядка 53 тысяч пациентов. 19 апреля выписали 95 волгоградцев. Что не падает, так это число летальных исходов: в среднем в день умирает по пять заболевших. Всего COVID-19 унес жизни 1045 жителей региона, сегодня сообщили о 5 новых случаях - умерли три женщины и двое мужчин.

Волгоградцам предлагают пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. По всей области работают прививочные центры, также получить дозу «Спутника» можно в торговых центрах города-героя.