Партия «Новые люди» сделает победителя реалити-шоу депутатом Госдумы

Новое политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты.

Новое политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты запустила партия «Новые люди». Первый эпизод уникального для России проекта уже доступен в интернете. За главный приз шоу борется волгоградская поэтесса.

Политреалити было анонсировано в начале 2021 года лидером партии «Новые Люди» Алексеем Нечаевым. Идея о создании шоу также принадлежит ему. Принять участие в проекте мог каждый. Организаторы собирали заявки по всей стране. В итоге, были отобраны 30 претендентов на главный приз – 30 миллионов рублей и возможность занять место в Госдуме.

- В реалити-шоу #ДебатыКандидаты принимают участие очень яркие герои со всей страны. Это люди самых разных профессий – врач, инженер, юрист, предприниматель, основатель благотворительного фонда. И все они хотят изменить к лучшему жизнь в стране, поэтому решились принять участие в нашем проекте, - рассказал лидер партии Алексей Нечаев.

30 претендентов на главный приз – 30 миллионов рублей и возможность занять место в Госдуме.

Реалити-шоу поделено на несколько этапов. На первом этапе каждый участник готовил видео заявку, где должен был убедить авторов выбрать именно его. Только 30 счастливчиков прошли строгий судейский отбор. Их поделили на три команды и заселили в дом, похожий на модные ТикТок-Хаусы. В течение нескольких месяцев участники будут проходить различные испытания, обучающие тренинги, прокачивать собственные знания и умения.

Наставниками конкурсантов выступят лучшие из лучших: представители медиа-сферы, шоу-бизнеса, блогеры-миллионники. Итоги реалити-шоу будут подведены в июне. Победителей объявят в трех номинациях: выбор жюри, предпочтение зрителей и специальной категории – особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.

Представительницу от Волгограда на шоу #ДебатыКандидаты можно увидеть уже в первых сериях реалити. Проект доступен на Youtube-канале партии и в Instagram.

Итоги реалити-шоу подведут в июне.

НАША СПРАВКА

Партия «Новые люди» образована в марте 2020 года. За год открыты отделения уже в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей. В этом году Новые Люди намерены провести своих кандидатов в Государственную Думу по всей стране.