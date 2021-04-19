Где в Волгограде отключат горячую воду в апреле 2021

Горячую воду в Волгограде в этом году начнут отключать уже в апреле. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Не успели в Волгограде отключить отопление и остыть батареи, как в городе стартует сезон отключений горячей воды. Первые коммунальные страдальцы почувствуют все прелести жизни без привычных удобств и купаний в тазике уже с 19 апреля 2021 года. Затронут отключения шесть районов города, за исключением Центрального и Ворошиловского. Самые масштабные работы пройдут в Красноармейском и в Тракторозаводском районах. Смотрите, кто первый останется без горяченькой и будет греть воду в чайнике перед майскими праздниками. «КП-Волгоград» публикует график отключений горячей воды в Волгограде на апрель 2021 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», в апреле 2021 года большинство отключений горячей воды в Волгограде будет связано с гидравлическими испытаниями сетей. Без удобств придется обходиться недолго - от одного до трех дней. Также в планах на теплый сезон - планово-предупредительные ремонты котельных и тепловых пунктов, а также ремонт и замена ветхих теплотрасс. В этом случае отключения продлятся до трех недель.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АПРЕЛЕ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 19 по 21 апреля 2021

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

ул. Мясникова, 2, 8, 16;

ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44;

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Н.В. Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39;

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20;

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13;

ул. Кастерина, 2, 4, 6;

С 26 по 28 апреля 2021

ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;

ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;

ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;

ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32;

ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;

пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;

ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;

ул. Баскунчакская, 5;

ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Быкова, 4а;

ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;

ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;

ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;

ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

ул. Андреева, 13;

ул. Атласова, 16;

ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а;

ул. С.Щедрина, 1, 5, 7;

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 20 по 22 апреля 2021

пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78;

ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

ул. Еременко, 35;

ул. Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28;

ул. Бажова, 7, 9;

ул. Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31;

ул. Качалова, 48, 52;

ул. Аэрофлотская, 62;

ул. 40 домиков, 18;

С 21 по 23 апреля 2021

ул. Автомагистральная,1, 3, 5.

ул. Титова, 20А

ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;

ул. Таращанцев, 55, 61, 63

С 26 по 28 апреля 2021

ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;

ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

ул. Курильская, 5, 7, 9;

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 20 по 21 апреля 2021

ул. К.Либкнехта, 13, 21;

пр. Маршала Жукова, 85, 95, 105,115;

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24;

ул. Хорошева, 46,48;

22 апреля 2021

ул. Аракская, 29, 31, 33, 35;

ул. Хорошева, 14, 20;

ул. Безымянная, 1;

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 26 по 27 апреля 2021

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1,3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

пр. Университетский, 49, 57, 71 (общеж.), 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Даугавская, 5, 20

ул. Петровская, 9

ул. Калининградская, 2а, 21

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 16 по 29 апреля 2021

пер. Тепличный, 308, 309.

Военный городок, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

С 20 по 21 апреля 2021

ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149;

ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;

ул. З. Маресевой , 3, 9, 15;

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;

ул. Федотова, 4;

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94;

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137;

ул. Люблинская, 4;

ул. Изоляторная, 2;

ул. Вельботная, 3, 5;

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259;

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12;

ул. Минина, 4, 10, 16;

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

19 апреля 2021

пос. Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

с 20 по 21 апреля 2021

ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;

ул. Сидорова, 3;

ул. Алийская, 16, 18;

ул. Судостроительная, 39, 43, 45;

ул. Электростальская, 11;

С 20 по 23 апреля 2021

ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43;

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10;

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15;

ул. Светлоярская, 46;

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Вучетича, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24;

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а;

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;

ул. Голубева, 1а, 3;

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65;

пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26;

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16;

пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105;

пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55;

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а;

ул. Якоба Коласа, 24;

ул. Моцарта, 17а;

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;

ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а;

ул. Копецкого, 1а, 10;

ул. Мачтозаводская, 122, 124;

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9;

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7;

21 апреля 2021

ул. Куйбышева, 47, 47а, 49;

ул. Колесная, 84, ул. Куйбышева, 51, 53, 59, 59, 87 (все - частный сектор);

22 апреля 2021

ул. Доценко, 70;

ул. Лазоревая, 187, 193;

ул. Минская, 218, 222, 226;

ул. Фролова, 4;

ул. Луговая, 142;

С 26 по 28 апреля 2021

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;

пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;

ул. Тельмана, 14, 19;

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;

ул. Доценко, 35а;

С 28 по 29 апреля 2021

ул. Водников, 12а;

ул. Черепановых, 3.