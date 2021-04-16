Американские горки в ЦПКиО Волгограда: время работы, цена

В Волгограде теперь можно с ветерком прокатиться на американских горках. Фото: ЦПКиО.

В субботу, 17 апреля 2021 года, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда открывается новый аттракцион. В ЦПКиО появились экстремальные американские горки. Также ждут волгоградцев детские аттракционы, скейт-парк, канатный парк и колесо обозрения. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, сколько стоят билеты, с какого возраста можно покататься и как работают американские горки и другие популярные аттракционы в ЦПКиО Волгограда.

Цена билета для детей от 7 до 14 лет на американские горки в ЦПКиО Волгограда составит 200 рублей, для взрослых – 300. Прокатиться с ветерком смогут дети

старше 7 лет и ростом выше 120 сантиметров. До 10 лет на американские горки пустят только со взрослыми. Время работы аттракциона - ежедневно с 14 до 20 часов.

Колесо обозрения в ЦПКиО работает в будни с 15 до 21 часа, в выходные – с 12.00 до 22.00. Так что на город с высоты можно посмотреть и днем, и при свете огней. Для детей от 3 до 7 лет билет стоит 100 рублей, для всех от 8 лет и старше – 200. Скейт-парк в ЦПКиО Волгограда весной и осенью работает в будни с 12 до 19 часов, в выходные – с 11 до 19 часов. Летом время работы продлят: с понедельника по пятницу – с 12 до 20 часов, в выходные – с 11.00 до 20.00. Канатный парк работает ежедневно с 11 до 20 часов.