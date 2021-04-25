Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 апреля: +6 смертей

Актуальная информация о коронавирусе на 25 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

25 апреля в России +8780 заболевших коронавирусом в 83 регионах. Из них 108 – жители Волгоградской области. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, число заболевших волгоградцев за период пандемии достигло 56 363 человек. По приросту регион был и остается в лидерах: сегодня Волгоград занимает 13-е место. Однако за последние полгода ситуация все-таки заметно улучшилась. В настоящий момент количество зараженных потихоньку, но снижается. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 апреля 2021 года

Заболевших лечат как стационарно, так и амбулаторно – в зависимости от состояния пациента. Сегодня выписали 7540 россиян, которые получили отрицательные тесты на COVID-19, из них 82 – волгоградцы. Всего же волгоградским врачам удалось полностью вылечить почти 54 тысяч инфицированных. Отрицательной остается статистика смертности: число жертв коронавируса не снижается. В России за сутки умерло 322 человека, в Волгоградской области снова +6 летальных исходов (за год - 1077).

Через неделю – майские праздники, которые продлятся до 10-го числа включительно. Массовые мероприятия пройдут в очной форме, однако людей просят не забывать о риске заражения, соблюдать масочный режим.

Отметим, что в регионе продолжается массовая вакцинация. Желающие могут сделать прививки бесплатно, в том числе в торговых центрах города-героя.