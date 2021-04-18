Анализы остаются высокими: малыш из Волгограда вернулся домой после «укола жизни»

Малыш вернулся с родителями в Волгоград. Фото со странички Артема Сармашова в Instagram.

Волгоградский малыш Артем Сармашов, который в феврале получил «укол жизни», вернулся с родителями в Волгоград. У ребенка было выявлено редкое заболевание спинально-мышечной атрофия (СМА). Для лечения нужно было собрать около 160 миллионов рублей, чтобы Артему ввели спасительный препарат ZOLGENSMA. После укола мальчик вместе с мамой находился под наблюдением врачей ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» в Москве. И вот спустя 2 месяца он вернулся в Волгоград.

- Перелет он перенес отлично. Но 10 минут покричал, попротестовал. А большую часть времени он спал. Артем очень обрадовался, когда мы только подъехали к дому. Он смеялся, повторял «баба», «деда», «мама», «папа». Он очень обрадовался своим игрушкам, ползал по дому. Настроение у него замечательное. Надеюсь, это приведет к тому, что он быстрее восстановится, - рассказала мама Артема в Instagram.

После «укола жизни» результаты анализов Артема Сармашова ухудшились. Медики постоянно ставили ребенку системы с препаратами. Но сейчас его родители могут немного успокоиться. Хотя результаты анализов все равно выше нормы.

- Наши анализы остаются высокими. Но роста их нет. Наблюдается медленное, но снижение. Поэтому мы еженедельно будем сдавать кровь и принимать стероиды, пока анализы не нормализуются, - добавила мама Артема.

Родители мальчика отмечают, что он становится крепче. Подписчики в социальных сетях отмечают, что Артем немного поправился. Но главный сейчас вопрос: сможет ли мальчик, которому 1 год и 9 месяцев, ходить?

- Да, укол работает. Мы это видим. Но на восстановление всех утерянных навыков должно уйти время. Самое главное, что мы видим: Артем становится сильнее. Ноги и руки становятся сильнее. Врачи говорят, что Артем пойдет. У него есть все шансы на это. Но нужны время и реабилитация, - рассказала мама малыша.

Летом потребуется еще одна госпитализация мальчика в московскую клинику. Когда именно это произойдет, будет зависеть от результатов анализов и состояния юного волгоградца.

Добавим, Артем Сармашов не единственный ребенок в Волгоградской области, у которого диагностировали редкое генетическое заболевание СМА. Продолжается сбор средств Илье Шахову из Фролово. Ему также требуется собрать 160 миллионов рублей, чтобы сделать укол самого дорого препарата в мире ZOLGENSMA.