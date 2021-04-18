Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 апреля: абсолютный минимум новых случаев вируса за последние 7 месяцев

За последние сутки заболели 103 волгоградца, скончались 5 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Медленно, но верно темпы прироста новых случаев коронавируса в Волгоградской области снижаются. В воскресенье зафиксировали абсолютный минимум числа новых пациентов за последние 7 месяцев. 18 апреля коронавирус подтвердился у 103 жителей Волгоградской области. В последний раз такая цифра была еще в сентябре прошлого года. Сегодня область занимает 14-е место по количеству новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии ковид подхватили 55 613 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В России за последние сутки выявили 8 632 заболевших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 апреля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Восьмой день подряд в Волгоградской области фиксируется одно и то же число смертей от коронавируса. Сегодня подтвердились еще 5 летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом. Пандемия унесла жизни уже 1 040 волгоградцев.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным "Яндекса"

С марта прошлого года выздоровели от коронавируса 53 216 жителей Волгоградской области. За последние сутки покинул инфекционные госпитали или выписался с домашних больничных после успешно завершенного лечения 101 пациент.