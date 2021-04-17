Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 апреля: плюс 109 заболевших и еще 5 смертей

Обстановка с коронавирусом в регионе стабилизировалась, но он никуда не исчез. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С каждым днем разговоров о коронавирусе в Волгоградской области все меньше. Люди перестали следить за статистикой зараженных и умерших, уже не паникуют при слове «ковид» и многие даже перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Но COVID-19 никуда не исчез, ситуация просто стабилизировалась: каждый день плюс-минус 110 заболевших и 5 смертей. Вот за последние сутки в список «ковидных» попали еще 109 волгоградцев, а общая численность переболевших «округлилась» до 55 тысяч 510 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 апреля 2021 года.

Инфографика Яндекса.

Зато в Волгоградской области был побит новый рекорд – за сутки прививку от коронавируса получили почти 7 тысяч жителей региона. И это самый высокий показатель с начала старта массовой вакцинации населения от ковида в области. Всего с начала кампании защиту от COVID-19 получили свыше 160 тысяч волгоградцев, из них 66,2 тысячи полностью завершили вакцинацию. 55% от привитых — жители старше 60 лет.

Статистика Стопкоронавирус.рф

Однако, Волгоградская области все еще входит в число регионов с высоким уровнем заболевания коронавирусом. В списке субъектов РФ мы занимаем 13-ю строчку. Достаточно высоким остается и уровень смертности от COVID-19 в регионе. Так, за последние сутки в смертельный список коронавируса добавилось еще 5 волгоградев. Всего же с начала пандемии от ковида в Волгоградской области умерло 1035 человек. Из хорошего: число успешно выздоравливающих тоже растет. За минувшие сутки после «ковидного» курса лечение выписали 109 человек.