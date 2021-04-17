Иномарки, магазины и гектары земли: сенаторы от Волгоградской области показали свои многомиллионные доходы

Фото с сайтов Волгоградской облдумы и "Единой России".

Члены Совета Федерации России на днях опубликовали свои декларации и показали, кто и сколько заработал за 2020-й год. Сенаторы от Волгоградской области Николай Семисотов и Сергей Горняков оказались в числе не самых богатых, при этом доход каждого из них исчисляется миллионами.

Так, Сергей Горняков заработал за 2020-й год 5,6 миллионов рублей. «Копейки» по сравнению, например, с сенатором от Камчатского края Валерием Пономаревым, который задекларировал доход в 4,1 миллиарда рублей. Но зато у Горнякова богатая супруга. Ее годовая прибыль составила почти 14,5 миллиона рублей. Хотя еще год назад ее доход был 8,8 миллиона рублей. Как видите, в пандемию семья сенатора умудрилась не потерять, а приумножить. В собственности у Горнякова имеется дом на 230 «квадратов», земельный участок и погрузчик с прицепом. У его жены «владения» побольше: 4 земельных участка, два магазина, и еще четыре нежилых помещения. Ездит супруга сенатора на элитной иномарке «Мерседес Бенц». Еще у семьи волгоградского члена Совета Федерации есть квартира в пользовании.

Николай Семисотов заработал за год немногим больше своего коллеги – 5,8 миллиона рублей. При этом у него в собственности 15 земельных участков, из них 12 – сельскохозяйственного назначения. Есть свой дом (небольшой – всего на 124 квадратных метра) и квартира. А из машин у него лишь «шестерка» с прицепом. Супруга его и того «скромнее»: ее годовой доход за 2020 год составил 31 тысяча рублей (по итогам 2019-го она, надо сказать, заработала в 10 раз больше – 300 тысяч). Хотя у нее в долевой собственности тоже имеется 9 земельных участков для сельхозиспользования, и еще две квартиры в пользовании.