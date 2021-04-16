Легендарный балет «Ромео и Джульетта» впервые покажут в Волжском

Волжане увидят легендарный балет «Ромео и Джульетта». Фото: афиша

Впервые в Волжском Государственный театр классического балета Касаткиной и Василёва представляет легендарный балет «Ромео и Джульетта». Жители Волжского и Волгограда смогут увидеть его в Центре искусств и культуры «Октябрь» 19 апреля 2021 года в 19.00 благодаря федеральной программе «Большие гастроли».

История театра началась в 1966 году, когда Игорь Моисеев создал Хореографический концертный ансамбль СССР «Молодой балет». В 1977 году художественным руководителем коллектива стал Владимир Василёв, а главным балетмейстером - Наталия Касаткина. Именно в это время в репертуаре появляются полномасштабные спектакли. В разное время партии в спектаклях исполняли Майя Плисецкая, Михаил Барышников, Светлана Захарова, Сергей Полунин и многие другие. Сейчас в репертуаре театра 28 классических и неоклассических балетов, а его спектакли собирают полные залы на лучших мировых площадках.

Зрители увидят балет в трех действиях «Ромео и Джульетта» по трагедии Уильяма Шекспира и сценарию Сергея Прокофьева в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Первая постановка этого спектакля в советские времена оказалась весьма скандальной. В 1972 году спектакль пытались запретить из-за любовных сцен и специфического юмора. После эту постановку признали одной из самых удачных интерпретаций.

«Верона крупным планом», - так сами балетмейстеры описывают свою постановку. Образы, костюмы и художественное оформление спектакля передают атмосферу эпохи: борьбу строгой Готики и зарождающегося Ренессанса.