Ребенку нужны психологи: под Волгоградом тетя учила племянника матам в прямом эфире

Тетя обнимает племянника и учит нехорошим словечкам. Фото: скрин видео с youtubе.

В конце марта 24-летняя жительница Новоаннинского района по имени Наталья в прямом эфире учила своего маленького племянника нецензурной брани. Ребенку, который теперь на «отлично» знает, куда можно всех посылать, после общения с родной тетей потребовалась психологическая помощь, а семью поставили на учет.

ДЕТЯИ ХОДЯТ К ПСИХОЛОГУ

27 марта Наталья нянчилась с сыном своего брата. Малыши в таком возрасте любят играться, но для собственного племянника родственница нашла другое развлечение и решила поучить его нехорошим словечкам. Вскоре малыш с улыбкой на лице повторял фразу «иди на…». Подписчики поспешили упрекнуть женщину, а она даже не смутилась. То ли дело в стремлении стать популярной, то ли в банальном непонимании…

После того, как ролик попал в интернет, сотрудники ОМВД по Новоаннинскому району нашли Наташу и потребовали объяснений.

- Со слов опрошенной, она записала данное видео с участием ее племянника. Как запись оказалась в сети, не знает, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

К ответственности привлекли брата Натальи – 20-летнего главу семейства – по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кстати, супруги воспитывают еще троих детей. Многодетные родители сейчас не подпускают к ним тетю Наташу, ведь сами находятся под пристальным взором сотрудников опеки.

- С 2019 года семья находится на социальном сопровождении. Специалисты наблюдают за обстановкой в семье: ежемесячно организуют профилактические выезды, в рамках которых проверяют условия проживания детей и создания всех необходимых условий для их воспитания (чистота в доме, наличие продуктов питания и другое), – рассказали в пресс-службе областной администрации.

После инцидента семью поставили на учет за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Чтобы вернуть детей к нормальной жизни, им необходима реабилитация. Ребенку после уроков тети потребовалась психологическая помощь. Занятия посещают и остальные.

- Районным центром социального обслуживания оказана помощь в предоставлении игрушек и вещей, дети посещают психологические, коррекционные образовательные занятия, проводимые в центре соцобслуживания, семья в полном объеме получает все меры социальной поддержки, - добавили в обладминистрации.