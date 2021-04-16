Врач-кардиолог Михаил Стаценко: от болезней сердца и сосудов умирают в 40 раз чаще, чем от ковида

Кардиологи советуют не пропускать опасные симптомы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болезни сердца и сосудов остаются главной причиной смерти, как в России, так и в Волгоградской области. Зачастую люди узнают об имеющихся проблемах только после инфаркта. Как распознать предынфарктный период, о чем говорит боль в груди, и как правильно оказать первую помощь при инфаркте миокарда рассказал завкафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко.

- От заболеваний сердца и сосудов умирает в четыре раза больше наших соотечественников, чем от онкологических заболеваний, которых мы больше всего боимся. Более чем в 40 раз больше умирает, чем от ковида, - рассказал Михаил Стаценко. - Главным убийцей россиян на сегодняшний день являются болезни сердца и сосудов.

ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ БОЛЬ В ГРУДИ? Причины у возникающей в области в груди боли могут быть самыми разными. От заболеваний кожи (опоясывающий герпес или лишай) и дыхательной системы (плеврит) до поражения мышц или опорно-двигательного аппарата: межреберная невралгия, дорсопатия, остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника. Но больше всего врачей-кардиологов волнует боль в груди, связанная с заболеванием сосудов и сердца.

- Такая боль отдает в левое плечо, в левую лопатку, в левую часть нижней челюсти. Эта боль может быть за грудиной и по центру грудной клетки. Чаще всего больной даже своим видом и поведением показывает, насколько у него интенсивная боль, - отмечает профессор.

Нередко «сердечная» боль поднимается к горлу, человек бледнеет, пот катится по лицу так сильно, что может стать влажной рубашка.

- Боль сопровождается чувством страха, волнением, одышкой, - рассказывает Михаил Стаценко. – Нередко эта боль может сопровождаться чувством перебоев работы сердца, тошнотой и появлением рвоты. Но чаще всего человек ощущает чувство нехватки воздуха.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА ИНФАРКТ?

1. Первым делом при подозрении на инфаркт, профессор советует вызвать скорую помощь.

- Не надо тратить время на валидол, корвалол, валерьянку. Это все можно не давать. Люди зачастую тратят драгоценное время, которое могло бы спасти жизнь. И 50% людей, к сожалению, умирают до приезда кареты скорой помощи, - комментирует врач-кардиолог.

2. Когда скорая уже едет, больной должен принять под язык нитроглицерин, каждые 5-7 минут до полного рассасывания, но не более трех таблеток.

- Можно принять нитроглицерин в виде спрея. Распылитель должен быть направлен на внутреннюю поверхность щеки или под язык. Пациенту нужно четко объяснить, что после слюну не нужно глотать 10 – 15 секунд.

3. Принять аспирин - разжевать и запить небольшим количеством воды.

4. Больному нужно принять сидячее положение.

- Пациента нужно посадить за стол, на стул, чтобы он мог опереться. В горизонтальном положении нагрузка на сердце только увеличится, как и застой в легких. Можно расстегнуть ворот рубашки, ослабить галстук, открыть форточку – это все, что можно сделать, - подчеркивает профессор.

Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных симптомов, Михаил Стаценко советует обратиться к врачу:

- У двоих из трех человек, у которых появилась боль или дискомфорт, и которым не была оказана своевременная помощь, будет инфаркт миокарда или смерть. Только внимательное отношение к здоровью позволит предотвратить сосудистую катастрофу.