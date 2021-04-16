На зеленой зоне проспекта Ленина заменят газон и высадят елки

Газон на проспекте уже почти полностью перекопали. Фото: Алексей УЛЬЯНОВ

Подрядчик готовит под благоустройство зеленую зону между проезжими частями Первой продольной магистрали от площади Возрождения до улицы Штеменко. Хотя еще совсем недавно на зеленой разделительной полосе проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе расстелили газон, сделали поливочник и даже замостили плиткой края, чтобы реагенты не портили зеленую зону. И вот опять здесь работает тяжелая техника. Вскоре посреди Первой продольной впервые высадят деревья. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в перечне работ – укладка нового газона, высадка 1800 елей, крымских сосен и можжевельника, а также модернизация системы полива.

- Последний раз эта территория обновлялась около 10 лет назад, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - С учетом расположения вдоль главной городской магистрали газонное покрытие на локальных участках пришло в негодность, требовал обновления поливочник.

Уже зазеленевший газон полностью снимают. Фото: Алексей УЛЬЯНОВ

Газон на среднике проспекта Ленина будут менять полностью – на площади более 9 тысяч квадратных метров. Горожане обеспокоены: неужели нужно каждые 10 лет рушить все до основания, чтобы затем «сделать красиво»?

- Понятно, что реагенты и грязь из-под колес на пользу газону не идут. Но можно же было обновить его локально, не снимая все до основания. К тому же работы идут с применением тяжелой техники, может пострадать поливочная система, которая была в рабочем состоянии, - выразил обеспокоенность волгоградцев общественник Алексей Ульянов.

В администрации города говорят, что подрядчик заменит изношенные участки водовода и дополнительно оснастит сеть капельными оросителями для хвойников.