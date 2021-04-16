Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 апреля: стабильно по 5 смертей в день

После перенесенного коронавируса многим требуется длительная реабилитация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде и области ситуация с коронавирусом практически не меняется вот уже который день. На сегодня снова прибавилось 112 заболевших COVID-19, всего заразились за год пандемии 55,4 тысячи человек. Волгоградская область поднялась на одну строчку вверх в топ-15 регионов страны с самой напряженной эпидемиологической обстановкой. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 апреля 2021 года.

Что ни день, то эксперты подтверждают 5 смертей пациентов от коронавируса. Это далеко не все, кого не смогли спасти врачи. У большинства умерших в ковидных госпиталях комиссия признает причиной летального исходы не COVID-19 и возникшее на его фоне воспаление легких, а другие заболевания. Эти пациенты в статистику не входят. Всего в регионе коронавирус унес уже 1030 жизней.

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Закрыли больничный за минувшие сутки 103 человека. Всего выздоровели, согласно официальной статистике стопкоронаврус.рф, более 53 тысяч перенесших ковид волгоградцев. После многим требуется длительная реабилитация.

Тем временем прививку от коронавируса сделали более 160 тысяч волгоградцев, 7 тысяч из них только за последние сутки. Большинству еще предстоит получить вторую дозу вакцины. Карантинные ограничения в регионе продолжают действовать пока до 1 мая 2021 года. Уже ясно, что Бессмертный полк 9 мая пройдет не в виде традиционного многотысячного шествия. А вот парад на главной городской площади в День победы все же состоится. Правда увидеть его не по телевизору смогут единицы.