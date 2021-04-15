Аграрии Липецкой области достигли рекордных показателей в 2020 году

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Рекордным стал 2020 год для аграриев Липецкой области. Об этом сегодня сообщил руководитель региона Игорь Артамонов, выступая на сессии областного парламента с ежегодным отчётом. Он подчеркнул, что липецкий АПК превзошёл ряд прошлогодних показателей.

«Развитие агропромышленного комплекса – основа благополучия на селе, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Липецкая область на протяжении ряда лет входит в число лидеров по производству продукции сельского хозяйства на душу населения и благодаря труду наших аграриев с каждым годом эти показатели улучшаются».

В 2020 году в Липецкой области был собран рекордный для региона урожай зерновых и зернобобовых – 4,3 млн тонн. Область стала лидером в России по сбору тепличных овощей – 146,6 тысячи тонн. В прошлом году было введено в эксплуатацию 60 гектаров теплиц, их общая площадь в регионе выросла до 220 гектаров. Предприятия тепличного комплекса – одни из крупнейших инвесторов региона.

Игорь Артамонов сообщил, что по итогам 2020 года у региона первое место в стране по производству сахара, переработке фруктов и овощей для детского питания, по выпуску замороженного картофеля, питьевой воды и напитков для детей. Регион стал вторым в России по молочной продукции для малышей, по дрожжам и рапсовому маслу. По мясной продукции для детского питания, свинине и премиксам Липецкая области третья среди всех российских регионов.

Наши производители не только обеспечивают продукцией своих жителей, но и отправляют её в другие регионы, на зарубежные рынки. Продукция липецких производителей поставляется более чем в 70 стран мира. В 2020 году объём экспорта превысил уровень прошлого года на 36% и почти в два раза – плановое значение регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

Глава региона отметил, что в Липецкой области выстраивается механизм справедливой оплаты аренды паевых земель. Сельхозпроизводители в среднем на 20% за гектар повысили арендную плату. «Благодаря нашей планомерной работе с сельхозпроизводителями выросла плата арендаторами селянам за земельные паи. В связи с чем доходы сельских жителей выросли на 260 миллионов рублей по отношению к 2019 году», – сообщил Игорь Артамонов.