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Общество15 апреля 2021 15:45

Вы все еще белите? Мэрия Волгограда объяснила, почему не может отказаться от известки на деревьях

Многие считают это пережитком прошлого, который портит облик города
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Во многих городах отказались от побелки деревьев, но в Волгограде говорят, это не прихоть, а необходимость.

Во многих городах отказались от побелки деревьев, но в Волгограде говорят, это не прихоть, а необходимость.

Фото: Антон ПИКУС

Пришла весна, и на улицах Волгограда вновь появились коммунальщики со щетками и ведрами с известью. Деревья белят. Традиция, которая передается в нашем городе из года в год. Часть людей воспринимают это как данность, потому что всегда так было. Но есть и те, кто считает, что это «пережиток советского прошлого», а польза сомнительная.

«Белить взрослые деревья нет никакой необходимости. Это анахронизм», «Никакой пользы от побелки деревьев весной нет, это лишь пустая трата бюджетных денег», «Человечество давно придумало инсектициды, а в Волгограде все по старинке белят», - так считает на самом деле немало людей.

Где-то так считают и чиновники. Во многих европейских странах давно не белят стволы. Например, в Польше, Франции, Германии и Чехии. Пару лет назад – в 2019-м – от этой идеи отказались и в Московской области, посчитав, что это портит эстетический облик города, и вообще известь и краска замедляют циркуляцию веществ внутри дерева, от чего оно слабеет.

Но в Волгограде от побелки не отказались. Почему?

ЛЕТОМ – ОТ НАСЕКОМЫХ, ЗИМОЙ – ОТ РЕАГЕНТОВ

В мэрии объясняют: «В городе ведется обработка стволов только вдоль продольных магистралей и главных городских улиц, то есть на участках, к которым предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования».

Агроном МБУ «Волгоградзеленхоз» (работники этого предприятия как раз и ходят с побелкой) Анна Заболотнева уверяет, что все материалы совершенно безопасны для дерева:

- Раствор изготавливается на основе натуральных материалов, которые не наносят вред древесной коре. Перед тем, как нанести раствор на ствол дерева, он проходит несколько стадий подготовки - многократное перемешивание, настаивание, процеживание. На ствол дерева раствор наносится с помощью краскопульта, чтобы смесь ложилась ровно без подтеков и обладала хорошей укрывистостью.

Эксперты, изучающие растения, мэрию в этом деле поддерживают.

- Несмотря на мнение, что побелка деревьев - пережиток коммунистического прошлого, проведение данной работы по-прежнему актуально. Проведенная вовремя побелка позволяет сохранить древесную кору от воздействия вредителей и распространения инфекций в теплое время года, а в зимний период защищает от воздействия противогололедных реагентов, - отвечает противникам такого ухода за зелеными насаждениями кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий научным центром Всероссийского НИИ фитопатологии (наука о болезнях растений) Игорь Подковыров. – Деревья, которые растут вдоль дорог, испытывают повышенную экологическую и антропогенную нагрузку, а потому нуждаются в дополнительной защите.

С ним согласна и заместитель директора филиала ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Волгоградской области» Нина Манаенкова. Эксперт уверена, что побелка деревьев - один из обязательных приемов агротехники.

- Во-первых, это своего рода дезинфекцией для ствола дерева, на котором с течением времени могут образовываться трещинки и ранки. Во-вторых, побелка выполняет профилактическую функцию, предотвращая заражение дерева грибковыми и инфекционными заболеваниями. Ну и эстетическую функцию не стоит забывать, в черте города это немаловажно.

Вот насчет эстетики многие могут поспорить.

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