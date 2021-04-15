Классического шествия не будет: как в Волгограде пройдет «Бессмертный полк» 9 мая 2021

В 2020 году Полк прошел по городу без волгоградцев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За три недели до праздника в Волгограде все еще решают, в каком формате в 2021 году пройдут акция «Бессмертный полк» и военный парад 9 Мая. День Победы в Волгограде – особая дата. Поэтому каждый год город-герой отмечал праздник с парадом, многотысячным шествием Бессмертного полка, концертами и салютом. Пандемия внесла свои коррективы. В прошлом году традиционно отметить 9 Мая смогли только чиновники и депутаты. Как сообщили «КП-Волгоград» координаторы Бессмертного полка, скорее всего, в этом году будет также. Но окончательное решение еще не принято.

- Вопрос о том, будет ли Полк проведен в привычном формате шествия, решится в ближайшее время (мы сразу об этом сообщим), - говорится в сообщении на сайте движения «Бессмертный полк».

Каждый регион будет принимать решение, исходя из ситуации коронавирусом. В любом случае, рассказать историю своего героя можно будет онлайн.

- Конкретного железного решения еще нет. Но уже ясно, что при таком развитии эпидемиологической ситуации провести массовое мероприятие, как было у нас в предыдущие годы, не представляется возможным. В доковидную эпоху больше 50 тысяч человек выходило единой колонной в Волгограде, - рассказал «КП-Волгоград» координатор Бессмертного полка в регионе Вячеслав Черепахин. – Поэтому сейчас думаем, в какой форме это провести, чтобы было безопасно для людей.

Пока коронавирусные ограничения в регионе действуют до 1 мая. Но не исключено, что Бессмертный полк в Волгограде в 2021 году пройдет по такой же схеме, как и в прошлом. То есть без людей. Задумок пока не раскрывают. В последние годы организационные вопросы брала на себя администрация, а координаторы следили за тем, чтобы соблюдались главные принципы Бессмертного полка – добровольность и семейная история.

- Большое количество людей даже с учетом соблюдения мер безопасности собрать невозможно. Человек привитый тоже может являться носителем. Понятно, что это будет не массовое мероприятие, - подчеркивает Черепахин. – Можно с уверенностью сказать, что в классическом виде Бессмертного полка не будет. Все же безопасность важнее. Историческая память и патриотизм никуда не денутся от того, что мы будем заботиться о здоровье.

А вот парад 9 мая 2021 года в Волгограде все же будет. Военные и техника снова пройдут по площади Павших Борцов, хотя там и снесли привычные гранитные трибуны. Кто сможет посмотреть парад еще не ясно. Но и в доковидные годы попасть на площадь всем желающим было невозможно.