Жильцы против пивбара: волгоградцы просят снести незаконный павильон под окнами многоэтажки

Волгоградцы жалуются на павильон: его построили, по их мнению, незаконно. Фото: жильцы.

«Мы живем в постоянном стрессе: под окнами нашего дома незаконно «вырос» пивной павильон! Он буквально лишил людей комфортного выхода на улицу, грузовик с товаром постоянно перекрывает дорогу так, что и пройти трудно, а водителям и вовсе не проехать. Постоянно паркуется на нашей зеленой зоне, а владелец говорит: наш двор – его собственность!» - заложниками непростой ситуации стали волгоградцы из многоэтажного дома по улице Елецкой №18 в Ворошиловском районе. Они даже дошли до суда, но сомневаются, что им удастся победить. «КП-Волгоград» выяснила, смогут ли люди избавиться от пивбара под их окнами.

РАЗРЕШЕНИЕ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Изначально на небольшом островке у жилого дома предполагался один павильон с продуктовыми товарами. Никто не был против, люди даже поддержали идею. Да и владелец ничего не нарушал: застроил отведенные законом и властью 50 квадратных метров. Всем было удобно, а, главное, было где пройти. Но вскоре к ларьку пристроился сосед и занял такую же территорию.

Оба объекта – капитальные. Фундамент, бетон, каркас из металла, крыша. Чтобы возвести такой, нужно было получить разрешение. Но чиновники разводят руками – такого не давали. Хозяин сам пришел и построил павильон. Он выступает за красную зону. Администрация района тоже возмутилась и даже вышла в суд с требованием вернуть все в изначальный вид - то есть снести.

- Но владелец внаглую построил дорожку в нашем дворе для своих клиентов, повесил сплит-систему, даже газ взялся проводить! – возмущается волгоградка Алла. – Это наша земля, она находится в собственности жильцов. Разрешения мы не давали! Жалуемся во все инстанции. Особенно волнует вопрос газа: на каком основании, кто разрешил? Это же наша безопасность. Кто в случае чего будет отвечать?

Вот так люди вынуждены передвигаться: машины выезжают на бордюр, а жильцы обходят где могут. Фото: жильцы.

Газовую трубу проложили через дорогу по улице Льежа. Владелец павильона не скрывал – будет строить кафе. Правда, договор с поставщиком газа не заключал.

«ПОСТОЯЛЬЦЫ ГАДЯТ ВО ДВОРЕ И ПОДЪЕЗДЕ»

Это еще полбеды! Если с павильоном обещают разобраться через суд, то что делать с постояльцами? Разбирательства идут долго, еще дольше хозяина пивнушки будут заставлять снести ее. А между тем клиенты ходят как на работу, справляют нужду где придется – во дворе, в подъездах. В теплое время года запах стоит такой, что не продохнуть.

- Осенью под нашими окнами образовалась зловонная лужа, а еще завелись крысы! Мы считаем, что это нарушение наших прав. Антисанитария, шум, а рядом не только жилой дом, но и школа. Мы сомневаемся в качестве алкогольного товара, о чем тоже не раз писали жалобы. Полицейские провели проверку, оказалось, что слабоалкогольные напитки частично продавали неправомерно, - рассказывает Алла.

Месяц назад администрация Ворошиловского района подала иск в суд: они будут добиваться, чтобы объект снесли. Прокуратура тоже подключилась к проверке: жильцы уже написали заявление, которое обещали рассмотреть.