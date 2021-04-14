Вкусные пасхальные куличи по старинным рецептам испекут в Волгограде

«Конфетки-Бараночки» готова радовать волгоградцев широким ассортиментом куличей.

Традиционно в этом году народная кулинария «Конфетки-Бараночки» готова радовать волгоградцев широким ассортиментом куличей. По старинным рецептам здесь готовят кексы и куличи на любой вкус: творожные и миндальные, с шоколадом и курагой, с красной смородиной и черносливом, с клюквой и карамелевым маком.

В «Конфетках-Бараночках» не скрывают секретов своей изумительной выпечки, которой может позавидовать любая хозяйка, - это качественные продукты, современное оборудование и, конечно, частичка души, вложенная в любимое дело. Всю без исключения пасхальную продукцию готовят из свежайших натуральных продуктов: сливочного масла, творога, сливок с добавлением изюма, цукатов, кураги.

Куличи на любой вкус: творожные и миндальные, с шоколадом и курагой, с красной смородиной и черносливом, с клюквой и карамелевым маком.

Пасхальные наборы: корзина, декорированная атрибутами праздника Святой Пасхи с разными видами куличей, крашеные яйца – прекрасный подарок коллегам и родным.

С любимой кулинарией «Конфетки-Бараночки» праздник не застанет врасплох!

Всю без исключения пасхальную продукцию готовят из свежайших натуральных продуктов.

Мы ждем вас в любой из кулинарий «Конфетки-Бараночки»

в Центральном районе: пр. Ленина, 5; ул. Мира, 12; ул. Рокоссовского, 52;

в Ворошиловском районе - ул. Рабоче-Крестьянская, 18;

в Краснооктябрьском районе: пр. Ленина, 93; ул. Новоремесленная, 14;

в Советском районе - пр. Университетский, 21;

в Дзержинском районе - ул. 8-й Воздушной Армии, ТЦ Citrus.

Продукцию из магазинов-кулинарий «Конфетки-Бараночки» можно оформить на заказ через сайт конфеткибараночки.рф или через мобильное приложение «Конфетки-Бараночки» для смартфона (Google Play и App Store), или по телефону +7 (906) 404-94-70 и в течение 59 минут любимые блюда будут у вас на столе.

Пасхальные кексы.

Доставка осуществляется бесплатно – при общей сумме заказа не менее 500 рублей.

В предпраздничные дни кулинария работает в особенно активном режиме, поэтому о заказе нужно позаботиться заранее: оформить его за 3-5 дней до праздника, также может немного увеличиться время доставки.

Доставка осуществляется по пяти районам Волгограда: Ворошиловскому, Центральному, Дзержинскому (кроме п. Гумрак, п. Аэропорт), Советскому (кроме п. М. Горького, п. Верхняя Ельшанка), Кировскому (кроме Авиагородок, 7-я площадка, Химгородок).

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