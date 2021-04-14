Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 14 апреля: еще 108 человек заболели, 5 пациентов умерли

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области держится на одном уровне Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За последние сутки в России выявили еще 8 326 новых случаев коронавируса. Из этого числа 108 заразившихся приходится на Волгоградскую область. 14 апреля регион занимает 13-е место по количеству подтвержденных в среду заболевших. Всего в области за пандемию COVID-19 подхватили 55 179 жителей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Уровень прироста заболевших в апреле сохраняется на одном уровне. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 14 апреля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Не меняется динамика по смертности от коронавируса в регионе. Четвертый день подряд патологоанатомическая служба подтверждает 5 летальных исходов, причиной которых стал именно ковид. В Волгоградской области общее число жертв пандемии составляет уже 1020 человек.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

14 апреля выписка из ковидных стационаров и после домашних больничных составила 105 пациентов. Эти волгоградцы за последние сутки полностью вылечились от коронавируса. Болезнь больше им не угрожает. Всего с марта прошлого года с вирусом справились 52 804 жителя Волгоградской области.

В инфекционных госпиталях на сегодняшний день находятся 2183 волгоградца, в том числе 12 детей. Подтвердился коронавирус у 1355 пациентов.