ВолГУ стал партнером платформы «Россия – страна возможностей»

Фото: ВолГУ

Соглашения заключены на всероссийском проектном семинаре «На одной волне с университетами», который проходил 9 и 10 апреля в Сочи.

«Платформа «Россия – страна возможностей» - центр притяжения, источник идей и инициатив, которые созвучны ВолГУ. Поддержка личностной и профессиональной самореализации – одно из ключевых направлений работы нашего университета. В этом году мы запустили сразу несколько практикоориентированных проектов в сфере IT- и нанотехнологий, получив статус федеральной инновационной площадки. Студенты ВолГУ проходят практику в компаниях реального сектора экономики. Не менее значимое направление для нас – развитие ДПО. За 2020 год в ВолГУ около 5 000 человек получили дополнительное образование, наиболее актуальное в период пандемии. Более оперативно справиться с новыми вызовами нам поможет обмен опытом при совместной работе по формированию центров компетенций при поддержке РСВ. А подписание соглашения даст старт новым проектам», – отметила ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина.

Фото: ВолГУ

Проектный семинар посвящен сотрудничеству с вузами в рамках проектов АНО «Россия – страна возможностей», повышению эффективности совместной работы платформы с российскими вузами, а также разработке и внедрению в университеты «Центров компетенций». В мероприятии принимали участие ректоры и представители 86 российских университетов, еще 89 подключились к мероприятию дистанционно.

Фото: ВолГУ

«В проектном семинаре участвуют 175 вузов, и это немаловажно, потому что и у них, и у платформы «Россия – страна возможностей» общая цель – мы заинтересованы в том, чтобы наша студенческая аудитория, молодежь могла получить максимальную пользу от обучения и найти свое место в жизни. Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 35 вузами России. Это – лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии позволит добиться сразу нескольких целей. Во-первых, выстроить единообразный подход к организации личностной и профессиональной диагностики участников конкурсов и проектов АНО «Россия – страна возможностей» в российских вузах. Во-вторых, обеспечить поддержку карьерного сопровождения участников конкурсов и проектов. В-третьих, обеспечить развитие практико-ориентированного образования, направленного на формирование деловых компетенций у студентов. В-четвертых, реализовать концепцию единой точки входа проектов АНО «Россия – страна возможностей» в российских университетах.

«Берем элементарную вещь - резюме соискателя места работы. Образование в этом резюме занимает, как правило, две строчки: наименование вуза, специальность и все. Далее идут навыки, где соискатель подробно описывает свои компетенции, и работодатель, получив набор этих резюме, не понимает, насколько это соответствует действительности. Получается, что сейчас с помощью президентской платформы «Россия - страна возможностей» мы создаем систему верификации этих навыков и компетенций, т.е. не просто человек написал о себе, что он умеет делать это и это, а у него есть подтверждение, что он прошел обучение и действительно имеет навыки, которые он описывает. Это для работодателя очень важно. Я думаю, что это революционная идея, которая будет востребована и рынками, и вузами, и нами», - отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

Фото: ВолГУ

Также соглашения помогут выстраивать траектории развития молодых россиян еще со школьной скамьи и до выхода на рынок труда. И, наконец, создать и укрепить социальные лифты для талантливых и перспективных участников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Центры компетенций» будут реализовать лучшие практики оценки ведущих проектов платформы (в том числе конкурса «Лидеров России») и различные проекты индивидуализации обучения. Студенты смогут пройти тестирование по оценке своих компетенций в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, а также индивидуальный «маршрут» образовательной траектории, который будет разработан совместно с вузами. По итогу прохождения индивидуальных образовательных программ студенты смогут получить соответствующие документы, которые будут приниматься работодателями. В рамах проектного семинара ректоры вузов, представители ведущих российских компаний и эксперты обсудили все детали запуска этого проекта.

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