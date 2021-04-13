Разгадай «Тайны третьей планеты»

Узнай, кто твой персонаж в мультфильме "Тайна Третьей планеты" Фото: кадр из фильма

60 лет назад Юрий Гагарин сказал свое «Поехали!» - и миллионы жителей СССР, да и всего земного шара влюбились в его улыбку и в мечту о покорении космических просторов. Миллионы детей грезили мечтами о полетах в неизвестность, экраны заполнили фильмы и мультфильмы, в которых авторы рисовали свою картину освоения неизведанной Вселенной. Писатели-фантасты придумывали настолько реалистичные картины мира, где пассажиры запросто летают между звезд, где есть прыжки в гиперпространстве, позволяющие за секунду преодолевать огромные расстояния, что их поклонники до сих пор удивляются: почему же сейчас все еще не так.

А 40 лет назад на свет появился анимационный мультфильм, покоривший сердца миллионов людей: «Тайна третьей планеты» с удивительным Говоруном, птицей, летающей между звезд, ворчащим капитаном Зеленым и многоруким Громозекой. Удивительные циклы Кира Булычева о жизни в далеком будущем смелой и необычной девочки Алисы Селезневой так и просили воплощения на экране. Историями зачитывались и не удивительно, что и мультфильм произвел фурор, тем более для своего времени он стал настоящим фантастическим прорывом. А затем превратился в культовый фантастический мультфильм.

«Комсомольская правда» и «Сбер» предлагают вспомнить самые интересные факты о мультфильме и самые эпичные моменты из него. Проходите наш тест и узнайте, какая роль досталась бы вам на третьей планете.