ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - площадка для личностного роста

Фото: Ирина СИМОНОВА

Опытные рекрутеры обеспечивают подбор квалифицированных и талантливых кадров на свое предприятие, а для подготовки, переподготовки, повышения квалификации, привлекаемых на проект кадров, создан и успешно действует Учебный центр.

Важным инструментом стратегии по развитию проекта в регионе является сотрудничество с лучшими высшими учебными заведениями России. В частности, проведение в вузах ярмарок вакансий давно зарекомендовало себя как один из наиболее доступных для студентов способов получения информации о кадровых потребностях Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В нынешнем году профориентационное мероприятие прошло в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И. Платова, которое посетили студенты, обучающиеся на различных направлениях подготовки. В ходе бесед представители «ЕвроХим-ВолгаКалия» ознакомили будущих молодых специалистов с деятельностью своего предприятия, программами поддержки молодых специалистов, дали ответы на все интересующие вопросы, а выпускники в свою очередь получили возможность сразу на месте заполнить анкеты для прохождения производственной практики.

Ежегодно на Гремячинский горно-обогатительный комбинат поступают на работу около 20-ти выпускников Южно-Российского государственного политехнического университета. Лучшие из них включаются в кадровый резерв предприятий, ещё будучи студентами, и зачастую первым шагом к этому становятся именно ярмарки вакансий.

«По опыту могу сказать, что проведение ярмарок вакансий позволяет принять на работу наиболее перспективных молодых специалистов, а сотрудничество с Южно-Российским государственным политехническим университетом, в целом, заявить о потребностях в конкретных сотрудниках и снизить затраты на их адаптацию, поскольку к моменту трудоустройства они уже будут знакомы с производственным процессом», - отметила руководитель учебного центра «ЕвроХим-ВолгаКалий» Марина Зезекало.