50 тысяч фур поймали на перегрузе в Волгограде

За перегруз водители большегрузов и их компании получают штрафы от 250 до 500 тысяч рублей. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Шесть постов весогабаритного контроля в Волгоградской области начали работать с 9 ноября 2020 года. За это время автоматизированная система зафиксировала порядка 50 тысяч нарушений, когда фуры шли со значительным перегрузом. При этом в 55% случаев номера машин определить не удалось из-за различных ухищрений водителей. Около 14 тысяч материалов направили в ГИБДД, по ним уже вынесли 800 постановлений. Как рассказал на брифинге председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Сергей Торбин, всего за это время через посты прошло около 1,5 миллиона единиц транспорта.

- Статистика удручающая, - признает Сергей Торбин.

Все посты весогабаритного контроля сейчас установлены на подъездах к Волгограду. У региона нет полномочий для того, чтобы останавливать и взвешивать большегрузы на федеральных трассах.

- Мы будем увеличивать число весогабаритных постов, потому что находятся пути объезда. Синхронизируем работу с федералами, чтобы посты были установлены и на федеральных трассах. И тогда проезд через Волгоградскую область с нарушениями будет практически невозможен, - рассказал Сергей Торбин.

Самый большой трафик грузового транспорта сейчас идет через посты на 3-й Продольной магистрали, на ГЭС и на мостовом переходе. Сейчас от водителей на них поступает множество жалоб, особенно на пост на Третьей продольной. Они уверяют, что система показывает куда больший вес, чем он есть на самом деле.

- Зафиксировано всего 3% нарушений, - подчеркивает чиновник. - Остальные транспортные средства едут правильно. Поэтому, когда говорят о том, что система работает неправильно и штрафуют водителей, которые не нарушают, наверное, это не совсем соответствует действительности.

За перегруз водители и их компании получают штрафы от 250 до 500 тысяч рублей. Зачастую разбирательства продолжаются в суде.

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