«В память о врачах, погибших в пандемию»: звезда «Элеона» Диана Пожарская снялась в клипе Дельфина

Диана Пожарская снялась в клипе Дельфина "Ладони". Фото: скрин с видео.

Мы живем в мирное время, но тысячи врачей умирают прямо в больницах – они на передовой, лицом к лицу борются с беспощадным врагом – COVID-19. Сегодня медики – герои. Известный поэт, музыкант Дельфин посвятил им стих, на который записал сингл и снял клип. В проекте также участвовали фонд «Вблагодарность», платформа LIVE SYSTEMA и planeta.ru. А главным лицом стала популярная актриса, звезда сериала «Элеон» Диана Пожарская, родившаяся и выросшая в Волгоградской области.

«Долгожданная премьера клипа на благотворительный сингл Дельфина @dolphinmusic «Ладони». Эта история - цифровой памятник медикам. Она будет бесконечно транслироваться в формате live stream, к которому в режиме реального времени будут подгружаться списки имен погибших врачей», - поделилась в своем инстаграме актриса.

Пандемия. Главная героиня – врач. Но не в обычной больнице, а на космическом корабле. Она, ее коллеги оторваны от «земной» жизни, где после работы люди спешат домой, к семьям, гуляют или смотрят кино, читают книги, целуют детей перед сном. Здесь все иначе и обычные радости жизни недоступны. Капитан отдает команду поспать – отдых скоро закончится и начнется очередная 18-часовая смена. Как и в реальности, врачи лишены элементарного, но отдают все. Даже свои жизни.

Главный смысл этой истории, которая никого не оставит равнодушным, заключается не только в героизме медиков: мы, находящиеся в стороне и наблюдающие за их работой по телевизору или узнающие о гибели из новостей, должны всегда помнить, быть благодарными.

«Кроме того, сингл будет продан на благотворительном аукционе на сайте рlaneta.ru. Все вырученные средства от проекта будут переданы фонду «Вблагодарность». Большая честь для меня: стать маленькой частью этой большой истории! Делюсь ею с вами с большой надеждой на то, что и в вас найдётся отклик и чувство благодарности нашим медикам и всем, кто жертвовал и жертвует своими жизнями, ради наших», - отметила Диана Пожарская.