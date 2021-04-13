Умные светофоры избавят Волгоград от пробок и загазованности

На интеллектуальную транспортную систему потратят 1,2 миллиарда рублей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С каждым годом на дорогах Волгограда и Волжского машин все больше. Поэтому для управления потоками в регионе решили внедрять интеллектуальную транспортную систему. В 2021 году в Волгограде и в Волжском создают два муниципальных информационно-аналитических центра, в которых будут получать информацию о ситуации на дорогах, анализировать ее и принимать решения. О том, что представляет собой ИТС, как она работает и для чего нужна, рассказал председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Сергей Торбин.

Интеллектуальную транспортную систему в Волгограде стали внедрять вовсе не из прихоти чиновников, а чтобы удовлетворить требования FIFA перед ЧМ-2018. Так появился центр управления пассажирскими перевозками. После чемпионата инфраструктура осталась, и ее решили расширять. На сегодня ИТС начала работать в Волгограде и Волжском.

- В этом году будет создана такая система, когда каждый участник дорожного движения сможет и подать заявку через портал, и позвонить, чтобы рассказать о ситуации на дорогах, например, пробках, - рассказал Сергей Торбин.

«УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ

Пробки из-за некорректной работы светофора – явление волгоградским водителям хорошо знакомое.

- Обычный светофор не предусматривает управление фазами удаленно. Нужно поехать и установить какие-то фазы на каждом перекрестке, в зависимости от дорожной обстановки. Поэтому первым и основным направлением стало создание системы управления так называемыми «умными светофорами», - отмечает Сергей Торбин.

Чтобы светофор «поумнел», на него устанавливают контроллер, который автоматически или при помощи оператора переключает фазы в зависимости от трафика транспортного потока. В Волгограде таких контроллеров уже больше сотни, в Волжском пока 11. В 2021 – 2022 годах на перекрестках двух городов появится еще около 150 контроллеров.

А пока волгоградские чиновники гордятся тем, что создали «зеленую волну» по дороге в аэропорт. Со временем обещают отрегулировать движение и на других проблемных участках.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

Пробки – это не только потраченные водителями время и нервы. Это еще и сильная загазованность, которая вредит здоровью всех жителей больших городов. На сегодня в Волгограде установлено около 10 комплексов экологического мониторинга.

- Они в онлайн режиме ведут мониторинг экологической обстановки и дают информацию по переключению той или иной светофорной фазы. Если где-то повышаются показатели, то этот участок надо разгружать, - поясняет принцип действия чиновник.

ЧТО ВХОДИТ В ИТС

ИТС включает себя подсистемы и модули, которые могут обеспечить приоритетный проезд «скорой», пожарных и общественного транспорта, метео и экологический мониторинг, видеонаблюдение и детектирование ДТП и ЧС, а также мониторинг состояния дорог, параметров транспортного потока и весогабаритный контроль. Программные модули позволяют прогнозировать и моделировать ситуацию на дорогах.

- Каким бы «умным» ни был перекресток, если там не соблюдают правила дорожного движения, пользы не будет, - подчеркивает Сергей Торбин.

Поэтому при помощи интегрированной в ИТС системы камер контролируют соблюдение ПДД. Еще одно направление – «умные» остановки с электронными табло. В Волгограде они тоже появились перед ЧМ-2018.

Главная цель интеллектуальной транспортной системы – избавление от пробок и загазованности, снижение аварийности и износа дорог, на ремонт которых тратят миллиарды.

ЧТО ЕЩЕ ПОЯВИТСЯ?

В 2021 - 2022 годах регион закупит еще 87 контроллеров для управления светофорами, которые позволят оборудовать не только основные трассы, но и на периферии. В Волгограде и Волжском установят табло, которые будут информировать о проходящем транспорте. Также дополнят ИТС 60 детекторов движения (по 30 в год) и 96 новых видеокамер для детектирования ДТП и автоматического определения других ЧП на дорогах. Закупки пройдут в ближайшее время.

А вот светящиеся «зебры» на дорогах это пока лишь эксперимент. В этом году подобные переходы появятся и в Волжском. Дальше их протестируют, оценят и примут решение об их необходимости.

Внедряют интеллектуальную транспортную систему в Волгограде и Волжском на средства федерального проекта. Каждый год регион получает на это трансферты по 300 миллионов рублей. С 2020 по 2023 год в сумме выйдет уже 1,2 миллиарда. В перспективе ИТС появится и в третьем по величине городе области - Камышине.

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