На волгоградские дороги в этом году потратят 7,7 млрд рублей

В Волгоградской области стартовал дорожный ремонт. Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строительство и ремонт волгоградских магистралей в этом году потратят 7,7 миллиардов рублей. На эти деньги обещают привести в порядок порядка 500 километров трасс. О том, какие работы и где запланированы, на брифинге 13 апреля рассказал заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко.

БЕЗОПАСНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, УМНЫЕ

Волгоградцам обещали глобальную модернизацию городских и областных автострад. На это нужны не только деньги, но и время, и грамотный подход. Дороги сделают не только качественными и безопасными, но и «умными» - оснастят системами контроля трафика, видеокамерами, светофорами. В нацпроект входят сразу 6 федеральных проектов, затрагивающих, пожалуй, все проблемы. Одна из главных – продолжительность жизни дорог. Если раньше подрядчика долго, через суды пытались заставить переделать плохую работу по гарантии, зачастую безрезультатно, то сейчас все проще: качество проверяют на каждом этапе. Халтуру переделывают сразу.

- Мы проводим работы в комплексе - от проектирования до содержания. Таким образом у подрядчика весь жизненный цикл, в том числе гарантийные обязательства. Он содержит, ремонтирует, проектирует. Не бывает таких моментов, как раньше, что подрядчик построил и обанкротился, и спрашивать не с кого, - рассказал Роман Туренко.

Получит развитие и общественный транспорт: государство окажет поддержку перевозчикам – они смогут приобрести транспортные средства со скидкой (60% от их стоимости). Конкурс прошли 13 агломераций. В этом году жители оценят удобство 412 новых автобусов и троллейбусов (305 и 107 соответственно).

- До 2024 года планируется осуществить строительство, реконструкцию участков автомобильных дорог общей протяженностью 1,8 тысяч километров, - прокомментировал представитель комитета транспорта и дорожного хозяйства. Подчеркнул – это, в первую очередь, для снижения смертности на трассах.

В этом году охватят примерно треть от запланированного – 515 километров. Из них 438 – областные автострады (Новоаннинский, Городищенский, Фроловский, Клетский и другие районы), остальные – городские.

- В Волгограде запланирован ремонт на 98 участках улиц протяженностью 65 километров. Это улицы Лазоревая, Тильман, Тургенева, Полины Осипенко и другие. В Волжском – на 28 улицах общей протяженностью более 21 километра.

Из них почти 60 километров – это новые трассы, которые построят с нуля. Также приведут в порядок участки у социально значимых объектов, подъездные дороги к селам.