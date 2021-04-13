Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 апреля: заболели более 55 тысяч волгоградцев

За последние сутки коронавирусом заболели 111 волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

На одном и том же уровне остается заболеваемость коронавирусом в России. По стране несколько дней подряд фиксируется менее девяти тысяч новых случаев ковида. Сегодня, 13 апреля, заболели 8 173 россиянина. Среди этого числа 111 заразившихся из Волгоградской области. В регионе в апреле заболеваемость застыла на одних и тех показателях. За все время пандемии COVID-19 подхватили уже более 55 тысяч волгоградцев. Если быть точным, то 55 071 житель региона столкнулся с этой болезнью, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 апреля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Третьи сутки подряд в Волгоградской области подтверждается 5 летальных исходов от коронавируса. Жертв вируса становится все больше. За всю пандемию скончались уже 1 015 волгоградцев.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Без существенных изменений остаются цифры по выздоравливающим. Ежедневно в регионе чуть более 100 человек благополучно завершают борьбу с COVID-19. За последние сутки вылечились 108 пациентов. Всего с марта прошлого года с коронавирусом справились 52 699 человек.