Лестнице на Центральной набережной Волгограда снова нужен ремонт

Боковые части лестницы выглядят плачевно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Едва весной потеплело, волгоградцы отправились гулять на Центральную набережную. И тут же задались вопросом: «Почему недавно отремонтированная лестница в таком состоянии, и каком образом ее принимали?». Бетонные элементы частично разрушились, тут и там трещины. Боковые части главной лестницы, выходящие на газон, выглядят так, словно ремонта тут вовсе не было, а на стелах потрескалась и встала шубой штукатурка.

Под лестницей видны провалы грунта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бетон местами рассыпается. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как же так? – возмущаются волгоградцы. Ведь всего два года назад на ремонт центральной лестницы потратили десятки миллионов рублей. Выполняла работы компания «Приволжстрансстрой». С тех пор ремонт уже понадобился ротонде. Теперь в ремонте нуждается и отремонтированная лестница. К тому же неизвестно, что под ней - именно там была основная масса работ.

Такой вид гордости у горожан не вызывает. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- МБУ «Волгоградзеленхоз» проводит обследование объекта с участием подрядной компании, проводившей работы. По результатам обследования будут определены причины образования дефектов и принято решение о сроках и видах работ, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Подрядчик будет исправлять недочеты по гарантии.