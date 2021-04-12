Лестнице на Центральной набережной Волгограда снова нужен ремонт

Боковые части лестницы выглядят плачевно.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Едва весной потеплело, волгоградцы отправились гулять на Центральную набережную. И тут же задались вопросом: «Почему недавно отремонтированная лестница в таком состоянии, и каком образом ее принимали?». Бетонные элементы частично разрушились, тут и там трещины. Боковые части главной лестницы, выходящие на газон, выглядят так, словно ремонта тут вовсе не было, а на стелах потрескалась и встала шубой штукатурка.
Под лестницей видны провалы грунта.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Бетон местами рассыпается.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Как же так? – возмущаются волгоградцы. Ведь всего два года назад на ремонт центральной лестницы потратили десятки миллионов рублей. Выполняла работы компания «Приволжстрансстрой». С тех пор ремонт уже понадобился ротонде. Теперь в ремонте нуждается и отремонтированная лестница. К тому же неизвестно, что под ней - именно там была основная масса работ.
Такой вид гордости у горожан не вызывает.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
- МБУ «Волгоградзеленхоз» проводит обследование объекта с участием подрядной компании, проводившей работы. По результатам обследования будут определены причины образования дефектов и принято решение о сроках и видах работ, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.
Подрядчик будет исправлять недочеты по гарантии.
Стелы рядом с лестницей тоже пошли трещинами.
Фото: Екатерина СИМОХИНА