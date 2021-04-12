Центральный бассейн Волгограда после пятилетней реконструкции вновь закроют на ремонт

В результате реконструкции прыжковые вышки стали меньше на полметра. Теперь их будут переделывать. Фото ВГАФК.

Бассейн «Спартак» в Волгограде опять планируют закрыть на ремонт. Строителям придется переделать вышки для прыжков в воду, которые после капитальной перестройки оказались не пригодными для спортсменов. Обнаружили и еще ряд недочетов. Как узнала «КП-Волгоград» из документации, представленной на сайте Госзакупок, теперь на переделку уйдет еще как минимум 4,5 миллиона рублей.

Напомним, Центральный бассейн закрыли на реконструкцию еще в 2015-м, когда Волгоград готовился к Чемпионату мира по футболу. Так как спортивный объект расположен рядом с «Волгоград Ареной», его решили не оставлять в том неприглядном виде, каком он был на тот момент. Его выкупили у облсовпрофа за 56 миллионов рублей и закрыли на реконструкцию. Но ни в 2018-м, ни в 2019-м бассейн так и не открылся. Из-за срыва сроков работ сменилось несколько подрядчиков. В 2020-м его передали на баланс Волгоградской академии физкультуры, и вузу пришлось самостоятельно решать ряд строительных недоделок. В январе 2021-го бассейн открыли. Однако, выяснилось, что для тренировок спортсменов по прыжкам в воду он не годен (как и для проведения соревнований). А все из-за неправильно выполненных платформ прыжковых вышек. Дело в том, что в отремонтированном бассейне изменили систему обмена воды и теперь она уходит не через форсунки, а через переливные решетки, установленные по краям чаши. Из-за этого уровень воды в бассейне стал выше на 45 сантиметров. И теперь трехметровая вышка оказалась над уровнем воды на расстоянии 2,5 метра, пятиметровая – соответственно по факту стала 4,5-метровой, по полметра не хватает также пятиметровой и десятиметровой вышкам. Теперь все платформы надо поднимать.

Как следует из документации, представленной на сайте Госзакупок, только на разработку проекта по усилению конструкций и изменению габаритов прыжковых вышек уйдет почти 500 тысяч рублей. Тендер уже объявили.

Еще 223 тысячи рублей потратят на устройство тумб под трамплины. Еще 2,5 миллиона – на обустройство ограждений на лестницах и трибунах, а также на выполнение перегородок в туалетах и душевых бассейна. В 1,3 миллиона рублей обойдутся новые козырьки над входными дверями плавательного бассейна. Деньги на эти цели выделяются из федерального бюджета в качестве субсидий.