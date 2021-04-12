Андрей Бочаров рассказал волгоградской молодежи о космосе и космонавтах

Губернатор посмотрел две космические выставки.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В Волгограде 12 апреля отмечают юбилейный День космонавтики. Ровно 60 лет прошло с первого полета в космос Юрия Гагарина. На новые космические выставки в праздничный день зашел посмотреть губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона поговорил с молодежью о космосе, будущем военно-космической отрасли и межгалактических путешествиях, а также рассказал, что лично знаком с несколькими космонавтами.
На выставке представлено снаряжение космонавтов.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
- Космонавты - люди уникальные, и все, кто задействован в этой истории, настоящие патриоты, - отметил Андрей Бочаров и ответил на множество вопросов. Школьников интересовало, мечтал ли губернатор стать космонавтом и не хочет ли он полететь на Марс.
- Я в детстве мечтал стать военным, и моя мечта сбылась, - ответил глава региона и рассказал о своей службе и о том, как важно выбрать свой путь.
Волгоградцам покажут, что едят в космосе и в чем ходят космонавты и летчики-испытатели.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Магистрантка ВГСПУ рассказала губернатору, как преподает астрономию в школах. Андрей Бочаров спросил, много ли мальчиков учится в педуниверситете на учителей астрономии.
- Мальчиков почти нет, - говорит девушка.
- Что, и астрономия тоже на ваши женские плечи? - удивляется губернатор.
Шлемофон летчика-испытателя.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
А после Андрей Бочаров рассказал о создании нового направления для молодежи, которое сделает космос ближе:
- Мы сейчас создаем Детско-юношеский центр «Авангард» на базе «Юного ястреба» в Среднеахтубинском районе. Там все связано с авиацией. Придумаем там что-то интересное, связанное с космонавтикой. Я сегодня дам поручение.
Волгоградцев 12 апреля в историческом парке «Россия – моя история» ждет сразу две выставки. В экспозиции проекта «Космос. Мечты. Открытия» выставлены снаряжение, еда и предметы быта космонавтов и летчиков-испытателей. А на выставке «Путь к звездам» можно узнать историю изучения космоса. Большую программу подготовили и планетарий, и многие волгоградские музеи (афиша).
Космос в работах художников.
Фото: Екатерина СИМОХИНА