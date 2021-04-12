Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 апреля: за сутки 109 заболевших и 5 смертей

В ковидных больницах проходят лечение 2,2 тысячи волгоградцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На сегодня в России 8320 новых случаев заражения коронавирусом, 109 из них приходятся на Волгоград и область. Заболеваемость COVID-19 в регионе остается на прежнем уровне. Всего с нарастающим итогом за год пандемии узнали, что такое ковид, на собственном опыте почти 55 тысяч волгоградцев. В целом по стране выявили более 4,6 миллиона человек заболевших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 апреля 2021 года.

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Опять эксперты подтвердили смерть 5 волгоградцев от коронавируса и его осложнений. Среди умерших - 53-летняя волгоградка, 58-летний волжанин, 84-летняя камышанка, 84-летний мужчина из Городищенского района и 69-летний из Новониколаевского. За год пополнили печальную статистику уже 1010 жителей области. В стране ковид за это время унес более 103 тысяч жизней.

В ковидных госпиталях на сегодня проходят лечение более 2,2 тысячи человек с коронавирусом и пневмонией - 2250 взрослых и 16 детей. Выписался из больниц по выздоровлению в минувшее воскресенье еще 101 пациент. Число победивших коварный вирус в Волгоградской области на сегодня превысило 52,5 тысячи человек. В целом по стране вылечили от ковида более 4,2 миллиона человек.

Массовая вакцинация продолжается и набирает обороты. Сделать прививку от коронавируса можно в 58 пунктах вакцинации при поликлиниках и в 10 торговых центрах Волгограда и Волжского. Возможность привиться между покупками пользуется спросом – записываться заранее не нужно, тратить время на проезд тоже.