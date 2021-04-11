Открываем дачный сезон в Волгограде: спасаем землянику и газон

На даче в апреле много работы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоград пришло долгожданное тепло. Для дачников это означает, что пора вплотную заняться садом и огородом. К тому же прошедшая зима была весьма капризной и переменчивой.

- Погодные условия зимы, в том числе ноября, были не очень благоприятными для растений. Температура воздуха в отдельные дни опускалась до -17 градусов и ниже при полном отсутствии снега. Несмотря на это практически все многолетние растения в наших садах живы, - отмечает наш постоянный эксперт кандидат с.-х. наук Татьяна Орлова.

Повышенного внимания требуют посадки садовой земляники, так как зимние температуры были для нее на пределе критических. На земляничнике сейчас может быть много выпадов. У большинства кустов вся листовая масса коричневого цвета – признак ее гибели. Но если осталось зеленым сердечко куста, есть возможность его реанимировать. Для этого землянику надо подкормить азотными удобрениями, лучше всего в растворенном виде и опрыснуть каким- либо стимулятором роста, например, подойдут Эпин, Биосил, Циркон.

Если на даче есть газон, то у большинства он сейчас находится в непрезентабельном виде. Даже могут закрасться сомнения, живой ли он? Но все не так ужасно. Нужно время и газон снова зазеленеет. Надо только обязательно также подкормить его азотными удобрениями. Лучше всего аммиачной селитрой.

В огороде главная работа та, что называется в агрономии «закрытие влаги». Нужно пробороновать все вскопанные с осени участки земли, чтобы разбить почвенную корку и создать на поверхности земляную мульчу, которая будет предохранять ее от потери влаги в дальнейшем. Посевы и посадки начнутся чуть позже, но земля останется оптимально влажной и до мая. В апреле можно сеять в открытый грунт морковь, петрушку, редис, салат-латук, сажать лук-севок, рассаду ранней капусты. Под пленку можно посеять поздние сорта томата, капусты.

Если наметили произвести посадку саженцев, то начало - середина апреля самое подходящее время для этого. Не забудьте провести обработку сада от вредителей.

Так что на дачном участке и в огороде в апреле будет много дел, к тому же практически все работы нужно провести одновременно. Советы от «Комсомолки» вам в помощь!

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