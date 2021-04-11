Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 апреля: заболеваемость не падает

Получить вакцину можно во время шопинга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова в Волгограде и области за сутки заболели коронавирусом 107 человек. После небольшого роста вновь откат. Но в целом заболеваемость COVID-19 в регионе не падает. Общее число заразившихся достигло 54 тысяч 851 человек, более 22 тысяч из них приходится на миллионный Волгоград, почти 7,4 тысячи заболевших в Волжском, приближается к четырем тысячам и количество инфицированных в Камышине. А Волгоградская область все еще остается в числе регионов России, где каждый день регистрируют больше всего ковидных пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 апреля 2021 года.

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На 11 апреля COVID-19 подтвердили у жителей 17 районов Волгоградской области. Больше всего заболевших в Волгограде – плюс 27 человек, в Камышине – плюс 16, и Волжском - плюс 13 (подробности).

Кривая смертности от коронавируса тоже не замедляет роста. Снова за сутки подтвердили 5 смертей. Пополнили печальную статистику жители трех крупных городов области - Волгограда, Волжского и Камышина. Это только те, у кого причиной смерти стали именно ковид и его осложнения. Умерших в ковидных госпиталях гораздо больше.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на сегодня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По прежнему в стационарах 2200 волгоградцев, положительный тест на коронавирус у большей части пациентов. У остальных ПЦР-исследования хоть и не выявили вируса, он успел вызвать пневмонию. Закрыли больничные листы за сутки еще 103 волгоградца. Всего выздоровели за минувший год почти 52,5 тысячи пациентов с коронавирусом.

Тем временем, пункты вакцинации развернули не только в 58 поликлиниках региона, но в 10 крупных торговых центрах Волгограда и Волжского (адреса, время работы). Накануне в область пришло еще более 40 тысяч доз «Спутника V». Так что сделать прививку от коронавируса можно без проблем. Почти 130 тысяч человек этой возможностью уже воспользовались.