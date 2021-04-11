Где сделать прививку от коронавируса в торговых центрах Волгограда и Волжского: адреса, время работы

Прививку от коронавируса можно сделать во время шопинга в ТЦ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сделать прививку от коронавируса с апреля 2021 года можно не только в поликлинике, но и во время шопинга в 10 торговых центрах Волгограда и Волжского. Получить вакцину «Спутник V» от COVID-19 там можно без записи и практически без очереди. Все, что нужно: не болеть в данный момент, из документов - паспорт, полис и СНИЛС. «КП-Волгоград» публикует адреса пунктов вакцинации от коронавируса в ТЦ Волгограда и Волжского, а также время их работы.

Где сделать прививку от коронавируса в торговых центрах Волгограда

В Волгограде пункты вакцинации от коронавируса работают в торговых центрах практически во всех районах города. Сделать прививку там можно каждый день. График работы в выходные уже утвержден, расписание на будни в большинстве ТЦ еще корректируется.

ТРК «7 Звезд». Время работы пункта вакцинации: сб. - с 14.00 до 20.00, вс. – с 12.00 до 20.00.

ТРК «Пирамида». Время работы пункта вакцинации: сб., вс. - с 10.00 до 15.00.

ТРК «Европа Сити Молл», 2-й этаж, рядом с магазином Kari. Время работы пункта вакцинации: сб., вс. - с 12.00 до 19.00.

ТЦ «Ворошиловский», 3-й этаж, напротив магазина «Твое». Режим работы пункта вакцинации: сб., вс. - с 12.00 до 20.00.

ТРК «Мармелад», мобильный пункт в спецавтомобиле на парковке. Время работы пункта вакцинации: сб., вс. - с 12 до 20 часов.

ТРК «Парк Хаус», галерея гипермаркета «Карусель», рядом с химчисткой «Золушка». Время работы пункта вакцинации: ежедневно - с 12.00 до 20.00.

ТРЦ «Акварель», 1-й этаж, слева от центрального атриума, напротив магазина Modi. Режим работы пункта вакцинации: сб., вс. - с 10.00 до 17.00, в будни - с 11.00 до 18.00.

Гипермакет «Магнит», пр. Героев Сталинграда, 74, 2-й этаж. Время работы пункта вакцинации в выходные: с 12.00 до 18.00.

Где сделать прививку от коронавируса в торговых центрах Волжского: ТЦ «Простор». Время работы пункта вакцинации от коронавируса: сб., вс. - с 10.00 до 17.00. ТРК «Волгамолл». Сделать прививку можно в субботу - с 12 до 20 часов, в воскресенье - с 11 до 19 часов.

ВАЖНО! Через 21 день нужно будет делать вторую прививку от коронавируса в этом же ТЦ или в поликлинике, врачи которой ведут там выездной прием. В определенные дни нужно будет заполнять дневник наблюдений на портале госуслуг, раздел появится в вашем личном кабинете уже в день прививки, ссылка придет вам на электронную почту.