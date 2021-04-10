Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 апреля: за год – 1000 смертей

Актуальная информация о коронавирусе в Волгограде и области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно число заболевших новой коронавирусной инфекцией среди жителей Волгоградской области увеличивается в среднем на сотню: 10 апреля 2021 года сообщили еще о 116 случаях (что больше вчерашней статистики – 112 человек с диагнозом ковид). Всего же в регионе с начала пандемии более 54,7 тысяч зараженных, по России – порядка 4,6 миллионов граждан подхватили вирус. У части населения болезнь протекает бессимптомно, но COVID-19 был и остается опасен, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Из общего числа зараженных волгоградцев за минувший год благополучно вылечились свыше 52,3 пациентов. Около двух тысяч на лечении. По приросту Волгоград и область остаются в числе лидеров, поэтому антиковидные меры пока действуют. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 апреля 2021 года.

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Если регулярный прирост зараженных после зимы снизился вдвое, то статистика смертности пока высокая:4-6 умерших за сутки. Напомним, заключение о том, что пациент умер от коронавируса, делают около месяца. Поэтому в статистику попадают пока те, кто умер в начале весны. 10 апреля – плюс 4 погибших. На сегодняшний день ровно 1000 волгоградцев не выжили после инфицирования COVID-19.

- За минувшие сутки в регионе ещё 111 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19. Всего в Волгоградской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 52387 заболевших, - рассказали "КП-Волгоград" в оперштабе.