Приедет Би-2: в Волгограде фестиваль ParkSeason Fest пройдет в мае и сентябре

18 сентября в Волгограде выступит "Би-2" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгограде снова произошли изменения в проведении грандиозного музыкального фестиваля ParkSeason Fest. Его решили провести дважды в 2021 году – 29 мая и 18 сентября. Весной артисты выступят только на одной сцене в ЦПКиО. Из-за коронавируса будет усечено число зрителей. Планируется, что музыкальное мероприятие посетят около 15 тысяч человек с соблюдением всех антиковидных требований. Об этом заявил генеральный директор ParkSeason Fest, директор Ассоциации парков России Денис Цуканов. Главные мероприятия пройдут 18 сентября. Стало известно, что еще одним хедлайнером будет группа «Би-2».

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- Мы решили, что делать фестиваль в полном объеме со всей объявленной программой еще преждевременно. Поэтому в Волгограде состоятся сразу 2 фестиваля. 29 мая будет задействована только территория ЦПКиО. В рамках одной сцены организуем выступление популярных исполнителей, которые были заявлены на первом этапе. Основной гала-концерт состоится 18 сентября, объединив пространство ЦПКиО и «Волгоград Арены». Сейчас такая тенденция, что наиболее крупные фестивали в Европе отменяются и переносятся на 2022 года. Тем не менее, более-менее стабильная ситуация, которая складывается в России по коронавирусу, позволяет проводить какие-то мероприятия. Но есть риск, что в мае иностранные артисты не приедут. Поэтому и перенесли основную программу, - рассказал Денис Цуканов.

Известно, что в 29 мая с 14.00 до 22.00 на сцене в ЦПКиО выступят Клава Кока, Ольга Бузова, «Rasa», Миша Марвин. Обещают привести и одного из самых популярных блогеров в Tik-Tok. Правда, имя держится в секрете. Концерт 29 мая будет транслироваться на музыкальном телеканале. А уже вся основная программа развернется 18 сентября с 12.00 до 23.00. Ожидается около 50 тысяч зрителей. Во время гала-концерта осенью выступят «Мумий Тролль», «Сплин», «Bomfunk MS’s» и многие другие. Добавился в список хедлайнеров и коллектив «Би-2».

- Как мы знаем, в Волгограде группу «Би-2» очень любят, они здесь уже выступали, - отметил генеральный директор ParkSeason Fest.

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«GUANO APES» НЕ ПРИЕДЕТ?

Список артистов, по словам организаторов, продолжит пополняться новыми именами. Пока вопросы по немецкой группе «Guano Apes», выступление которой должно стать одним из главных событий фестиваля. Из двух заявленных иностранных групп готовность приехать осенью подтвердил финский коллектив «Bomfunk MS’s». В его стране, говорит Денис Цуканов, более обнадеживающая ситуация с коронавирусом. А вот немецкие рокеры гарантий приезда не дают.

- Как вы знаете, в Германии один за другим идут локдауны. Пока музыканты «Guano Apes» приняли решение, что они до 2022 года, скорее всего, не будут гастролировать. Тем не менее, контракт с ними у нас подписан. И если ситуация в Германии более-менее наладится, то мы надеемся уговорить «Guano Apes» приехать, - добавил Денис Цуканов.

ЧТО С БИЛЕТАМИ?

Если 29 мая для концерта оборудуют только одну сцену в ЦПКиО, то 18 сентября в парке будут работать 2 сцены, еще одна - главная - в чаше «Волгоград Арены». В продаже уже поступили билеты на весеннее и осеннее мероприятия. Их стоимость от 1900 рублей. Но организаторы в ближайшее время поднимут стоимость прохода на выступления. Важно, что единого билета на оба концерта не будет. Зато тем, кто купил билеты еще на 15 августа 2020 года, сделали своеобразный подарок.

- Один из популярных вопросов, которые нам задавали и в соцсетях, и по электронной почте: «Что с билетами, которые были куплены еще на первую дату?». Мы решили сделать бонус для всех посетителей, которые так долго ждал фестиваль. Те билеты, которые были куплены до 8 апреля включительно, будут действовать и 29 мая, и 18 сентября. По этим билетам люди смогут посетить 2 мероприятия. Что касается ценовой политики, то сейчас у нас остались билеты от 1900 рублей. Но в течение недели будем повышать цены. Потому что расходы на проведение такого фестиваля огромны, - подчеркнул Денис Цуканов.

Изображение ParkSeason Fest

ЦПКиО ГОТОВИТСЯ К ФЕСТИВАЛЮ

В Центральном парке культуры и отдыха продолжают готовится к проведению масштабного фестиваля. В мае концерт состоится, значит, территорию нужно облагородить к этому времени. В апреле и мае предстоит решить ряд существенных вопросов, рассказал гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. Этой компании ЦПКиО отдали в концессию на 40 лет. Большой поток зрителей должен ходить по обустроенным дорожкам и видеть красивую территорию. Тем более все это покажут на всю страну по телевизору.

- За оставшийся период времени вся подготовка будет выполнена. В парке сформирована пешеходная связь, которая обеспечивает проход большого количества людей. В настоящее время подрядные организации, привлекаемые для завершения работ по обустройству площадок и проходов, пользуются каждым днем благоприятной погоды и организовывают весь процесс работы, исходя из соблюдения строительных нормативов. В конце марта началась посадка зеленых насаждений. Всего планируется посадить порядка 190 деревьев. Большая часть их них являются крупномерными. В апреле и мая будут благоустроены и те участки, которые пользуются большей популярностью посетителей парка. На текущий момент парк дополнительно планируется обустроить 83 светильниками, - добавил Андрей Еркин.

Напомним, международный фестиваль ParkSeason Fest планировался на 15 августа 2020 года. Но в планы вмешался коронавирус. Масштабное мероприятие в сфере музыки, которое должно собрать десятки тысяч зрителей, пришлось перенести на 29 мая 2021 года. Но теперь организаторы решили поделить фестиваль, а его главное действие провести осенью.