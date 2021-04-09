Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 апреля: снова 5 летальных исходов

В больницах все еще более двух тысяч ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодня в Волгограде и области снова 112 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших COVID-19 превысило 54,6 тысячи человек. Не меняется и статистика смертности – опять 5 летальных исходов подтверждено за сутки. Общее число жертв опасной инфекции приблизилось к тысяче человек – 996. Такие цифры плюс-минус сохраняются довольно длительное время, Волгоградская область все еще в числе самых ковидных по стране. Поэтому карантинные ограничения в регионе пока не смягчают, их продлили до мая. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 апреля 2021 года.

Инфографика. Яндекс Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Среди умерших на сегодня четверо мужчин: 84-летний житель Нехаевского района, 73-летний камышанин, 52-летний мужчина из Иловлинского и 68-летний из Палласовского районов. Также скончалась 66-летняя жительница Дубовского района.

По числу заболевших ковидом вновь лидирует Волгоград - 31 человек. В Волжском на сегодня 15 случаев. Среди районов больше всего положительных тестов в Жирновском (+8), Нехаевском (+7), Калачевском и Камышинском (+6), а также в Урюпинском (+5). Всего коронавирус за минувшие сутки обнаружили в 20 районах области.

В ковидных госпиталях региона, по информации оперативного штаба, остается более 2,2 тысячи волгоградцев. За последние сутки больничные листы закрыли еще 104 человека, всего переболели и выздоровели более 52,2 тысячи жителей Волгограда и области.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области на сегодня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тем временем, в Волгоградской области началась действительно массовая вакцинация от коронавируса. За последнюю неделю в регион поступила большая партия препарата «Спутник V», а также почти 5 тысяч доз «ЭпиВакКороны» от центра Вектор. Прививки от ковида теперь делают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах Акварель и Мармелад – каждый день, без записи и очередей. Первый укол уже сделали более 120 тысяч волгоградцев.