Исполнительный директор Гремячинского ГОКа поздравляет юбиляров лично

Фото: Ирина СИМОНОВА

На осуществлении этого проекта на Гремячинском горно-обогатительном комбинате работают более 3000 человек.

Главной ценностью «ЕвроХим-ВолгаКалия» были и остаются сотрудники. Чтобы наладить более открытое и доверительное общение, развить отношения товарищества и сплоченности специалисты Гремячинского ГОКа решили заложить новую традицию праздничных встреч руководителя с юбилярами.

Фото: Ирина СИМОНОВА

И вот именинники: машинист горных выемочных машин, электромонтер, контролер продукции обогащения, горномонтажник, сотрудник Учебного центра, которые получили пригласительные открытки, в назначенное время собрались в VIP-зале столовой Гремячинского ГОКа. В легкой и дружеской обстановке исполнительный директор разрезал именинный торт и во время чаепития обсудил с присутствующими и начальником управления по работе с персоналом не только повышение квалификации и другие производственные вопросы, но и новости о завершившемся ремонте, текущих домашних делах, посещениях концертов и других событиях личной жизни.

Однако, в этот раз чествовали не всех юбиляров. Но так как такие встречи планируется сделать традиционными, то на последующих мероприятиях будет охвачено еще больше сотрудников.

Сейчас коллектив сплоченно завершает возведение Гремячинского комбината. Еще на этапе строительства Гремячинский ГОК представляет собой очень впечатляющее зрелище – монументальные корпуса обогатительной фабрики, построенные по последним технологиям, выглядят масштабно и привлекательно, а ночные виды промплощадки, расцвеченной огнями осветительных фонарей, могут служить отличными примерами современного промышленного пейзажа.

«Я, как руководитель, понимаю, что постоянная коммуникация с сотрудниками и своевременное получение обратной связи позволят оказать положительное влияние на качество выполняемой работы, добиться построения эффективной системы взаимодействия участников производственного процесса, достичь единого командного духа на предприятии. И, самое главное, мне важно знать, как обстоят дела у коллег, все ли у них благополучно на работе и в семье, и не могу ли я или другие сотрудники помочь или оказать какое-то содействие, а вне формальной обстановки это сделать очень просто. Надеюсь, что подобные встречи станут доброй традицией на ГОКе», - объяснил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.