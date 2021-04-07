Новый парк в Котельниково может стать одним из самых впечатляющих сооружений региона

Фото: Ирина СИМОНОВА

При содействии градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» котельниковцы реализуют большую программу «Котельниково – Земля Героев», в рамках которой достижения современности тесно переплетаются со свершениями героев прошлых лет – воинов-освободителей Котельниково в годы Великой Отечественной войны, атаманов казачества, деятелей культуры и искусства.

Практическим воплощением концепции «Котельниково – Земля Героев» должен стать Парк Героев, который планируется основать в новом жилом районе «Дубовая роща», построенным ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» для семей сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината. По завершении строительства Парк Героев может войти в число наиболее красивых и благоустроенных парковых объектов региона, будет способствовать привлечению туристов, развитию в городе Котельниково социальной, культурной и образовательной инфраструктуры.

Заявка на проект Парка Героев, созданная администрацией Котельниковского городского поселения при поддержке ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», готовится к представлению во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2021 году».

Первым камнем в основание будущего парка станет Аллея Героев, которую предполагается высадить силами жителей Котельниково.

Каждый желающий может пожертвовать средства на приобретение саженцев и затем принять участие в субботнике по высадке Аллеи. Участники акции смогут оставить памятные надписи и свои имена на табличках, которые будут установлены у каждого дерева.

Торжественная закладка Аллеи Героев намечена на конец апреля. Организаторы отмечают, что точная дата проведения мероприятия может быть скорректирована в соответствии с погодными условиями и эпидемической обстановкой. Неизменным остается твердая решимость котельниковцев благоустраивать и развивать свой город на благо будущих поколений, в знак признательности и уважения к великим достижениям Героев Котельниковской земли.