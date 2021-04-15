Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 апреля: +110 заболевших и +5 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 15 апреля 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 апреля 2021 года коронавирус подтвердили у 110 жителей Волгоградской области. Всего же по стране за эти сутки заразилось почти девять тысяч россиян. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Регион был и остается в двадцатке лидеров по регулярному приросту: сегодня Волгоградская область на 13-м месте. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 15 апреля 2021 года.

Фото: Яндекс. Коронавирус

Более десяти тысяч пациентов получили больничные в связи с полным выздоровлением. Из низ 102 – волгоградца. В последнее время число заболевших и выздоровевших практически равно, что говорит о некоторой стабилизации ситуации. Сдерживать коронавирус помогает массовая вакцинация населения. В Волгограде прививки начали делать даже в торговых центрах.

Сегодня стало известно еще о 5 смертях: всего пандемия унесла жизни 1025 волгоградцев. Отметим, что в России за эти сутки подтвердили 388 летальных случаев от коронавируса.