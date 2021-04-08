День космонавтики 12 апреля 2021 в Волгограде: куда пойти и что посмотреть

"Поехали!". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос и легендарного «Поехали» Юрия Гагарина. В юбилейный День космонавтики 12 апреля 2021 в Волгограде специальную программу подготовили музеи и планетарий – космические выставки, фильмы, квесты, экскурсии и даже галактический перформанс. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и что интересного посмотреть на этой неделе в Волгограде и Волжском.

ВОЛГОГРАДСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ: ФИЛЬМЫ О ЮРИИ ГАГАРИНЕ И «БУРАНЕ»

В Волгоградском планетарии к юбилейному Дню космонавтики подготовили лекции о космонавтах, их работе и жизни в невесомости. Новая программа с 10 по 16 апреля 2021 расскажет о Юрии Гагарине, подготовке к первому полету и о том, что было после. 12 апреля по традиции устроят шествие до планетария школьники лицея №5, который носит имя первого космонавта. Затем откроются выставки и мастер-классы. Кроме того, 12 апреля откроет сезон обсерватория (справки - т. (8442)24-18-80). В программе:

10 апреля 2021 в 18.00 - лекция «Робинзоны Вселенной»;

11 апреля 2021 в 16.00 - лекция «Жизнь в невесомости»;

10 и 11 апреля 2021 в 12.00 и в 14.00 - музыкально-познавательная программа «Жаркое пламя холодного сердца» с участием оркестра Combo-jazz-band Анатолия Воронова.

12 апреля 2021 в 12.00 и 14.00; 13, 14 и 15 апреля в 10.00 и 12.00; 16 апреля в 10.00 - программа «Юрий Гагарин – первый космонавт»;

12 апреля 2021 в 16.00 и 18.00 - премьера полнокупольного фильма «Буран»;

12 апреля 2021 дневные наблюдения в обсерватории в 11.00, 13.00 и 15.00, вечерние - в 20.00 и в 21.20.

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ПЕРФОРМАНС В МУЗЕЕ МАШКОВА

Музей Машкова с 10 по 12 апреля 2021 приглашает волгоградцев на программу «Космос внутри нас», которая включает – выставку, квест, перформанс и концерт необычных музыкальных инструментов.

В выставочном зале на Чуйкова, 37: с 10 по 12 апреля 2021 пройдет выставка художника Евгения Головьева «Космический футуризм»; 10 апреля с 11.00 до 13.00 – для ребят 13 – 14 лет квест «Искусство галактики», а в 17.30 - космический перформанс в исполнении диджея Владимира Губина и танцовщицы Виктории Новожиловой на фотовыставке Александра Балуева «Космос внутри нас». 11 апреля в 16.00 здесь устроят концерт «Звуки звезд». И весь день 12 апреля волгоградцев ждет виртуальная выставка «Волгоградский планетарий в произведениях волгоградских художников» в фойе звездного дома.

Юбилей первого полета человека в космос отметят ярко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КОСМИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ

С 9 по 26 апреля 2021 года волгоградский краеведческий музей приглашает на выставку «Близкий и далекий космос». Посвящена она не только юбилею первого полета человека в космос, но и 80-летнему юбилею нашего земляка летчика-космонавта Юрия Малышева. Посетители смогут увидеть фото и документы, скафандр и питание космонавтов и многое другое. А 10 апреля в 12.00 в музее состоится тематическая экскурсия «Космическое путешествие», где расскажут о первом ракетно-космическом полигоне в СССР, освоении космического пространства от первых запусков на полигоне Капустин Яр до полетов международных экипажей (6+. Билеты - 200 руб). Запись - т.: 8(8442) 38-84-39, 38-84-37.

В историческом парке «Россия – моя история» 12 апреля 2021 откроют выставку «Космос. Мечты. Открытия». В экспозиции снаряжение, еда и предметы быта космонавтов и летчиков-испытателей.

А в музее-панораме «Сталинградская битва» 12 апреля 2021 волгоградцев ждет выставка, посвященная Юрию Гагарину - «Он сказал: «Поехали!». Жители и гости города до 16 июня смогут увидеть материалы о его первом летном наставнике первого космонавта, а также документы, фото выпускников «Качи». Накануне Дня космонавтики, 10 апреля в 13.00, в музее-панораме устроят бесплатный мастер-класс, где детей научат делать из бумаги модель ракеты «Восток». Предварительная запись – т. 8(8442) 55-00-83. 10+

Гагарин со своим летным наставником Сафроновым. Фото: музей-панорама

ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ В ВОЛЖСКОМ

А в Волжском Дню космонавтики решили посвятить фестиваль воздушных змеев «Полет разрешен!», который пройдет 17 апреля 2021 в парке «Волжский». Самые интересные готовые и самодельные змеи жюри выберет в номинациях: «Космический десант» (от команды), «Семейный экипаж» (от семьи), «И один в космосе воин!» (индивидуально). Регистрация участников начнется в 15.00, справки – т. 8(8443) 31-57-91.

Также в парке и ДК «Октябрь» 17 апреля 2021 развернут множество интерактивных площадок, где можно поиграть в лапту, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, фрисби, дартс и не только. ФОК «Авангард» откроет свою «Школу космонавтики» с батутной дорожкой, космической едой и в мастер-классами по «изготовлению галактики». Также волжан ждут на выставке авиамоделей от ДОСААФ, в читальном зале под открытым небом, а самых маленьких приглашают разгадать загадки космического гостя. В фойе ДК «Октябрь» будут работать мобильный планетарий и выставка «ЭкспоКосмос».