В Волгограде перевернулся КАМАЗ-миксер: разлитый бетон залил дорогу

ДТП случилось на мосту 3-ей Продольной перед "Шайбой". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

К обеду 8 апреля на Третья Продольная магистраль в Волгограде образовалась многокилометровая пробка. А все из-за бетономешалки: КАМАЗ-миксер перевернулся прямо на мосту перед «Шайбой», почти полностью перегородив движение. Благо, никто не пострадал.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 36-летний водитель «КАМАЗа» ехал по 3-й Продольной из Дзержинского в сторону Краснооктябрьского района, когда из-за резкого маневра, машину занесло и она рухнула на проезжую часть. Бетон из «миксера» вылился на дорогу.

- Со слов водителя, его «подрезала» другая машина, что и спровоцировано ДТП, - отмечают в региональном Главке.

Только по счастливой случайности никто не пострадал. Но упавший «КАМАЗ» почти полностью перегородил дорогу, оставив для машин только одну полосу движения. Сейчас ждут спецтехнику, которая поставит грузовик на колеса.

А пробка, тем временем, уже растянулась на несколько километров.