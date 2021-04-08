Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 апреля: скончались почти тысяча пациентов

За последние сутки коронавирусом заболели 110 жителей Волгоградской области, 5 пациентов умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область остается в числе 15-ти регионов страны, где фиксируется наибольший прирост новых случаев коронавируса. Однако уровень заболеваемости не высокий по сравнению с тем, что было осенью и зимой. Весной у чуть более чем сотни пациентов ежедневно подтверждается диагноз коронавирусная инфекция. 8 апреля 2021 года в Волгоградской области выявили 110 случаев COVID-19. В четверг регион занимает 14-е место по числу новых заболевших. Всего в регионе за время пандемии заразились 54 516 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Продолжает расти и число смертей от ковида. Их в регионе уже почти тысяча. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 апреля 2021 года.

Данные портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки в регионе подтвердили 5 летальных исходов от коронавируса. Пациенты могли погибнуть месяц-полтора назад. Но патологоанатомическая служба не сразу устанавливает, что смерть наступила от ковида. Всего пандемия унесла жизни уже 991 волгоградца.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Победили в Волгоградской области вирус 52 172 человека. Они выздоровели после лечения на дому или в стационарах. За последние сутки 102 пациента благополучно завершили борьбу с COVID-19.

На сегодняшнее утро в инфекционных стационарах находятся 2248 человек, в том числе 17 детей. Коронавирус подтвердился у 1353 пациентов.